看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

▲嘴硬心軟的人其實感情藏很深。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些星座天生愛逞強，看起來很冷酷，但是內心卻超柔軟，看似不好接近，其實只是不好意思直接表露，「嘴硬心軟」星座排行榜Top 5，看看有誰進榜了！

#第1名 獅子座

獅子座自尊心超強，不喜歡被別人看到脆弱，即使很在意你，也會裝作不在乎，害怕主動示好會顯得自己太弱，但在關鍵時刻，獅子總是第一個伸出援手，用行動默默守護你。

#第2名 金牛座

金牛慢熱又固執，面對感情不會輕易表白，就算很在乎也選擇悶在心裡。別看他們看起來雲淡風輕，其實內心在意到不行，他們會用實際行動照顧你的生活細節，只是不善於用甜言蜜語表達。

#第3名 天蠍座

天蠍的情感很深，但也很有防備心，不會輕易示弱。他們表面可能毒舌、冷酷，但卻能感受到你所有的情緒。當他們認定一個人時，會用全部的心去保護。

#第4名 摩羯座

摩羯座相當務實，不擅長浪漫的甜言蜜語。即使心裡已經很喜歡，嘴巴還是會先否認，怕太快投入會受傷。但摩羯對在意的人的關心是細水長流的，會在你需要時默默幫你解決問題。

#第5名 處女座

處女座喜歡用挑剔代表他們的在意。他們嘴上愛嫌棄你，其實是在觀察，喜歡碎碎念但會為你規劃好生活大小事，讓你毫無後顧之憂。