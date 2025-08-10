fb ig video ETtoday search mobile

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

>

▲▼「嘴硬心軟」星座排行Top 5一次看 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲嘴硬心軟的人其實感情藏很深。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些星座天生愛逞強，看起來很冷酷，但是內心卻超柔軟，看似不好接近，其實只是不好意思直接表露，「嘴硬心軟」星座排行榜Top 5，看看有誰進榜了！

#第1名 獅子座

獅子座自尊心超強，不喜歡被別人看到脆弱，即使很在意你，也會裝作不在乎，害怕主動示好會顯得自己太弱，但在關鍵時刻，獅子總是第一個伸出援手，用行動默默守護你。

▲▼「嘴硬心軟」星座排行Top 5一次看 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第2名 金牛座

金牛慢熱又固執，面對感情不會輕易表白，就算很在乎也選擇悶在心裡。別看他們看起來雲淡風輕，其實內心在意到不行，他們會用實際行動照顧你的生活細節，只是不善於用甜言蜜語表達。

#第3名 天蠍座

天蠍的情感很深，但也很有防備心，不會輕易示弱。他們表面可能毒舌、冷酷，但卻能感受到你所有的情緒。當他們認定一個人時，會用全部的心去保護。

▲▼「嘴硬心軟」星座排行Top 5一次看 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第4名 摩羯座

摩羯座相當務實，不擅長浪漫的甜言蜜語。即使心裡已經很喜歡，嘴巴還是會先否認，怕太快投入會受傷。但摩羯對在意的人的關心是細水長流的，會在你需要時默默幫你解決問題。

#第5名 處女座

處女座喜歡用挑剔代表他們的在意。他們嘴上愛嫌棄你，其實是在觀察，喜歡碎碎念但會為你規劃好生活大小事，讓你毫無後顧之憂。

關鍵字：

星座, 性格, 冷酷, 柔軟, 排行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【以後就交給你帶娃了】熟睡女嬰突然爆哭媽沒輒　見爸爸就秒笑！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」

IKEA充氣沙發「國際懶惰日」再掀話題　1600元有找又炫又潮 染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵 蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗 Seiko「江戶紫」限量錶吸睛　古東京熱門色、致敬世界田徑錦標賽 收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面