60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦

記者鮑璿安／綜合報導

許久不見的60歲影壇巨星張曼玉，近日悄然加入小紅書平台，不僅出鏡狀態十分凍齡，首波更新更以多套不同風格的私服造型，成功掀起時尚與粉絲的熱議。而且她的選品十分廣泛，從高奢精品到台幣約490元的UNIQLO設計師聯名上衣都有，可見女神的獨到品味。





▲張曼玉以黑白印花合身上衣搭配丹寧長裙，肩揹米白色 LOEWE Flamenco 束口包 。（圖／翻攝自小紅書、品牌官網）

在影片中，張曼玉以黑白印花合身上衣搭配丹寧長裙，肩揹米白色 LOEWE Flamenco 束口包，包款以柔軟皮革與鬆弛線條聞名，最大的特徵是兩側的標誌性結繩抽繩設計，靈感源自品牌的皮革工藝傳統，能輕鬆調節袋口開合，營造出隨性又優雅的輪廓，跟張曼玉清新柔和的私服風格相得益彰。





▲張曼玉換上 UNIQLO 與英國鬼才設計師 Anya Hindmarch 聯名的經典「小眼睛」刺繡T恤 。（圖／翻攝自小紅書、品牌官網）





▲張曼玉也愛好休閒的大尺寸包袋，她肩揹Gucci Giglio包 。（圖／翻攝自小紅書、品牌官網）

另一組機場造型，張曼玉換上 UNIQLO 與英國鬼才設計師 Anya Hindmarch 聯名的經典「小眼睛」刺繡T恤，下搭黑色寬鬆長褲，頸間疊戴珍珠與銀色項鍊，營造休閒又帶點優雅的氛圍。平價單品因為她的搭配功力，散發出與眾不同的時尚氣場。此外，張曼玉也愛好休閒的大尺寸包袋，她肩揹簡約俐落的 GUCCI 黑色皮革手提包、Gucci Giglio包，低調包身輪廓細節呼應整體沉穩配色，使造型呈現灑脫又不失精緻的都會女性魅力。