七夕必收！Balenciaga Rodeo迷你款浪漫登場、Prada芭蕾舞鞋甜度爆表

記者鮑璿安 ／綜合報導

七夕情人節即將到來，精品品牌紛紛推出限定系列，將愛意透過設計語言具象化。今年 Balenciaga 帶來酷甜並存的粉色與主題包款，Miu Miu 則以復古俏皮詮釋浪漫日常，多種截然不同的風格，滿足不同戀人與時尚迷的送禮心意。





▲Balenciaga 七夕節限定系列，特別款 Rodeo 迷你包、全新 Le City 保齡球包 。（圖／品牌提供）



Balenciaga 七夕節限定系列廣告大片由中國藝術家馮立掌鏡，情侶身處上海地標場景，在都市快節奏氛圍中被定格，呼應「Frozen in time」視覺概念。大陸演員周奇奇與江奇霖夫婦身穿秋季 25 系列造型，搭配印有雙心交織 Logo 的中號與超大尺碼 T-Shirt，以及七夕特別款 Rodeo 迷你包與全新 Le City 保齡球包。系列還包含灰色粒面皮革 Rodeo 郵差包、加寬版 Le City 包、行李牌掛飾，以及七夕限定鞋履——粉色 3XL 運動鞋與 Furry 厚底涼鞋，為酷女孩增添一抹甜美。





▲Miu Miu 七夕限定系列延續青春、少女感的品牌基因，推出多款實用與造型兼具的包款與鞋履 。（圖／品牌提供）



Miu Miu 七夕限定系列延續青春、少女感的品牌基因，推出多款實用與造型兼具的包款與鞋履。服飾以運動風針織衫、水洗仿舊皮革與菱格紋毛衣、條紋正裝及制服元素，碰撞出復古與叛逆感。配件亮點包括漆亮皮革莫卡辛鞋、厚底高跟鞋，以及 Wander 與新款提包；其中，黑色皮革後背包與肩背包綴以 Miu Miu 愛心吊墜，甜美細節呼應七夕主題，為造型增添溫柔浪漫氣息。





▲Prada 藍色 Dada 包、粉嫩芭蕾舞鞋等矚目款式 。（圖／品牌提供）



Prada 七夕特別系列從牛郎織女傳說汲取靈感，以城市橋梁象徵相遇瞬間，推出一系列男女服飾與配件。女裝包含粉色拉鍊外套、睡衣剪裁襯衫搭配皺褶裙，以及尖頭貓跟鞋與經典 Prada Dada 包款，營造層次感與柔美氛圍；男裝則以飛行員風格襯衫、針織 T-shirt 搭配復古運動鞋，呈現低調不失個性的節日造型。配件中，藍色 Dada 包以柔軟皮革與束口設計體現品牌工藝，而粉嫩芭蕾舞鞋則讓甜美氣息延伸至日常。