感情總是不順？檢視自身「3大地雷」讓你一再遇到錯的人

星座,占卜,個性,。（圖／sbsdrama.official IG）

▲感情總是不順？檢視自身問題「3大地雷」。（圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在戀愛的世界裡，甜蜜與挫折往往並存。有些人一次次投入感情，卻總是難逃失望與爭吵，甚至陷入重複的模式無法抽身。其實感情不順並非全是「運氣不好」，更常與自身的情感習慣與思維模式息息相關。

1. 過度付出、忽略自我

許多人一進入戀愛，就把對方的需求擺在首位，時間、情緒甚至生活重心全圍繞著另一半，結果在關係中失去了自我定位。短期看似無私，但長期下來容易讓對方忽視你的價值，甚至覺得一切是理所當然。健康的關係應該是雙向給予，而不是單方耗損。

2. 缺乏有效溝通，誤會累積

不少感情破裂，並非因為重大事件，而是小問題長期無法妥善溝通，最終成為不可跨越的鴻溝。當一方習慣壓抑情緒、不願表達真實感受，另一方則可能用揣測代替理解，雙方的認知差距會越拉越大。學會清楚表達需求與界線，是避免關係惡化的關鍵。

3. 眼光侷限、陷入錯誤型態循環

有些人在選擇伴侶時，容易被同類型特質吸引，例如過度冷漠、情感不穩定或控制慾強，導致一次次掉進相似的情感陷阱。這種「熟悉感依賴」其實是一種心理慣性，需要透過自我覺察與改變標準，才能真正走出惡性循環。感情不順的背後，多半藏著自我模式與相處習慣的問題。不妨先從自我檢視開始——回顧過去的戀愛經驗，找出重複出現的衝突與痛點，並嘗試在下一段關係中調整策略。畢竟，真實的愛情不是浪漫劇情的複製，而是兩個人願意共同成長、互相成全的過程。

關鍵字：

愛情, 關係, 溝通, 自我定位, 心理模式

