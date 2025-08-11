星巴克4個「隱藏版點餐攻略」！免費拿飲品提袋、加料有這規則

fb ig video ETtoday search mobile

▲星巴克 。（圖／翻攝自unsplash）

▲星巴克隱藏版服務曝光。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／綜合報導

連鎖咖啡星巴克是很多人的飲品最愛，經常三不五時來上一杯，但其實有許多內行人才知道的隱藏版服務，不需要多花錢也能創造屬於自己的風味飲品，所以別再傻傻跟著菜單點，原來同樣一杯飲料有很多喝法！

1.星巴克飲料提袋

星巴克其實有提供飲料提袋，針對購買單杯的顧客，可將飲品輕鬆提在手上，以環保多次使用為出發點，綠色的不織布款式，上方還印有品牌Logo非常具有辨識度，不過因為提袋是門市限量供應，所以很常要運氣好才會碰到，也變成了內行人才知道的特色之一。

2. 飲品熱度也能調整

很多人以為星巴克飲品只能夠調整為去冰或是少冰，其實熱度也能客製化，像是比較熱一點的「Extra Hot」，或是涼一些的常溫，可以讓熱飲也有選擇空間。

3. 鮮奶油、焦糖醬都能多加

像是飲料中本來就有的配料，例如星冰樂上的奶油、焦糖瑪奇朵的焦糖醬，民眾都是可以免費多加一些的，當然要注意加的量不能超過兩倍，不然有可能會被當成奧客。另外像是抹茶飲品也有隱藏規則，可要求多加抹茶粉，總和最多不超過8匙，相當於中杯可以再加6匙，大杯最多可以再加5匙。

4. 糖漿口味可以更改

星巴克有分許多不同口味糖漿，一般有加糖漿的飲品是可以調整甜度的，例如自己要求壓2或3下糖漿，當然也能選擇換掉糖漿口味，常見的搭配會有「紅茶那堤」換成焦糖糖漿，會有焦糖奶茶的味道，根據自己喜好來調整飲品。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

