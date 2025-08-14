周子瑜新照狀態滿分！嘟嘟唇＋水光眼網喊：這才是初戀臉天花板

▲周子瑜與吉野北人共同演出最新形象照。（圖／VISEE IG，下同）

圖文／CTWANT

在最新釋出的Visée彩妝廣告中，周子瑜的美貌再度引爆社群！影片裡的她頂著自然蓬鬆的微捲長髮，肌膚透著無瑕水光，眉眼溫柔卻帶著靈動感。最讓人移不開視線的，是那雙閃著水光的眼睛與微微嘟起、帶潤澤光澤的櫻唇，彷彿隨時會在日系偶像劇的街角回頭對你一笑，讓人瞬間心動，而它使用的就是Visée最新的唇膏essence plump balm。

廣告中，周子瑜與吉野北人共同演出，子瑜妝容看似簡單，卻蘊含滿滿「初戀氛圍學」。唇色沒有厚重描繪，而是以透亮潤澤的嘟嘟唇為主角，襯得五官更精緻，氣質瞬間升級。這種宛如天生帶有膠原感的果凍唇，不僅讓臉部線條更柔和，也讓整體造型多了幾分清甜與純淨感，難怪網友狂讚：「這才是初戀臉天花板！」而品牌也給了另外的驚喜，8／6~8／14在Visée日本官方X限時公開兩人演出的#微燒唇篇特別影片喔！

而想要畫出子瑜這款澎潤水感的嘟嘟唇，其實並不難。編輯精選了4款高保濕、潤色潤養兼具的唇彩單品，讓你從日常保養到上妝，都能輕鬆養出膠原感果凍唇。

1. CLARINS克蘭詩美唇油十週年限定色 #54 經典紅

作為全球首支唇油的彈潤植萃美唇油，自2015年問世便開啟唇妝×潤養的先河。迎來10週年特別推出全新限定色#54 經典紅，以品牌1954年創立為靈感，紅得自信、潤得優雅。配方中含98%護膚成分與三重有機植萃油，不僅帶來紅潤光澤，更深入修護唇部肌膚。

▲克蘭詩美唇油十週年限定色 #54 經典紅7ml／1,050元。（圖／品牌提供）

2. Inna Organic純素潤唇精華

打破市售潤唇產品可能的化學風險，Inna Organic推出安心可食級的純素潤唇精華，以植物油脂取代石化原料，並堅持零蜂蠟、零人工色素、零礦物油。添加UNIFILMA™ HVY天然仿生柔膜因子，更保濕不黏膩。兩款選擇包括：玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華白天外出維持自然紅潤好氣色；乳香撫紋潤唇精華夜間厚敷修護乾燥唇部，安撫唇紋。

▲Inna Organic 玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華10ml／690元、乳香撫紋潤唇精華10ml／660元。（圖／品牌提供）

3.DRUNK ELEPHANT醉象嘟嘟潤唇膜

全新神膜級醉象嘟嘟潤唇膜，融合三胜肽、11種氨基酸與維他命C磷酸鎂鹽，澎彈並深層滋潤乾燥脫皮的雙唇，同時安撫唇紋、改善唇色暗沉。柔滑光澤質地可日常使用或睡前厚敷，一抹就能感受彈潤保濕力。

▲DRUNK ELEPHANT醉象 嘟嘟潤唇膜20g／1,000元。（圖／品牌提供）

4. LANCOME蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜

2025年蘭蔻再掀唇妝革命，推出全新唯我精華果凍唇蜜，結合20%角鯊烷、玻尿酸與千葉玫瑰精萃，潤澤保濕；更首創添加胜肽複合成分，化身無痛豐唇的凍唇膜，輕鬆打造膠原感果凍光。3D光感因子讓雙唇零唇紋、立體閃耀。

▲LANCOME蘭蔻 唯我精華果凍唇蜜全5色 6ml／1,150元。（圖／品牌提供）

