6款輕奢包小資女千元起入手　趙露思愛牌RABEANCO台灣買得到

想入手質感包款但又不想太傷荷包君？輕奢包就是小資女的時尚救星！外型有型、價格有感，還常被女明星私服圈粉加持，通勤、約會、出遊一包搞定。這次就來分享6款兼顧實用與高級感，CP值直接破表的輕奢包款推薦，買包錢必筆記阿！

輕奢包包推薦：RABEANCO TONA Barrel 斜背袋

人氣女星關曉彤、趙露思愛牌，來自米蘭的RABEANCO更是街拍時經常出現的時尚百搭配件、穿搭網紅們的日常包款首選！這次在信義A8開設直營快閃店，不只經典人氣包款一次到齊，還有推出獨家限定款，時尚女性新寵非它莫屬！

▲來自米蘭的RABEANCO是關曉彤、趙露思愛牌。（圖／品牌提供）

這次推出獨家限定款TONA Barrel斜背袋，以優雅圓桶結構為靈感，兼具皮革輕盈、實用與時尚的設計理念，無論是工作、日常生活，都能輕鬆駕馭。使用植鞣與平滑兩種皮質選擇，且包身上方的拉鍊開合處點綴著流蘇，為簡約設計增添一抹靈動感，柔軟細膩的進口皮革包覆，呈現簡約卻不失層次的輪廓線條。

▲RABEANCO TONA Barrel 斜背袋／7,800元。（圖／品牌提供）

輕奢包包推薦：RABEANCO SAOIRSE 系列

RRABEANCO必收的經典SAOIRSE系列，以精緻的平滑粒面牛皮打造， 輕盈且耐磨，小巧尺寸卻能輕鬆收納日常必需品。SAOIRSE Soft Structural扣子皮帶迷你袋 II肩背以展現輕鬆態度或斜挎以釋放雙手的便利小巧體積卻擁有精緻收納力，是隨身攜帶的完美選擇。

▲RABEANCO SAOIRSE Soft Structural 扣子皮帶迷你袋 II／14,200元。（圖／品牌提供）

另一款SAOIRSE Belt Soft Structural迷你單肩手提袋，從手提優雅到單肩隨性，一款包就能滿足多變造型需求。

▲RABEANCO SAOIRSE Belt Soft Structural 迷你單肩手提袋／13,600元。（圖／品牌提供）

輕奢包包推薦：RABEANCO ALLEGRA Demi 單肩斜背袋

而另一顆RABEANCO話題款ALLEGRA Demi單肩斜背袋，採用全粒面植鞣小牛皮製作，堅持保留皮革的原始紋理與自然光澤，每一只包都擁有獨一無二的天然痕跡， 隨使用時間更顯溫潤光澤，會保留皮革的原始樣貌，極具辨識度的半月型懸垂袋身包，以優雅弧線勾勒出時尚輪廓，兼具實用與美感。

▲RABEANCO ALLEGRA Demi 單肩斜背袋／11,200元。（圖／品牌提供）

輕奢包包推薦：A.P.C. BABY NINON榛果咖肩背包

優雅法式風的A.P.C.經典包款再進化，Ninon系列推出全新尺寸Baby Ninon，比例更輕巧，造型更靈活，適合日常隨身攜帶。Ninon系列一貫採用環保合成皮革製成，兼顧質感與永續理念，無論手提、肩背，Baby Ninon皆能輕鬆融入日常造型，在經典之中加入現代節奏！

▲A.P.C. BABY NINON肩背包／8,800元。（圖／品牌提供）

輕奢包包推薦：A.P.C. VERA HOBO包

A.P.C.經典包款Vera推出全新放大版本Vera Maxi。延續原有的柔軟觸感與堅韌耐用，Vera Maxi擁有更寬敞的容量，簡潔俐落的結構設計適合日常使用，無論日夜皆宜。包款尺寸可輕鬆收納筆電與日常所需，並搭配可調式背帶與實用內層分隔，便於整理與收納。

▲A.P.C. VERA HOBO包／23,800元。（圖／品牌提供）

