個人氣味管理超重要！夏季體香產品推薦　巧妙解決惱人汗臭

記者曾怡嘉／綜合報導

擁擠的通勤車廂、午後雨的悶濕環境，汗水與個人體味管理，已然成為夏季無可避免的日常。高溫濕黏的季節裡，氣味管理不僅是遮蓋與隱藏異味，更可以藉由選擇適合自己的體香產品，將季節的考驗透過香氣轉化為調整情緒、展現個人風格的無形配件。

▲NYR尼爾氏 玫瑰天竺葵體香滾珠，50ml，500元。

採用日本八角茴香來源的莽草酸，幫助抑制造成汗臭的微生物。結合印度簕竹粉，吸附多餘汗液及油脂，保持肌膚柔軟平滑。調和玫瑰與天竺葵精油，以鎮靜安撫的馥郁花香，打造浪漫美麗的玫瑰調香氣。

▲(MALIN+GOETZ) 玫瑰體香膏，850元。

以植物酵素為基礎，結合經典花香與高效清新配方，為夏日帶來溫和而安心的日常防護。質地輕盈、快速吸收，無論是清晨出門、運動後、旅途中都能隨時補塗，維持整日乾爽舒適。富含植萃酵素與玉米澱粉，有效吸收濕氣，搭配柔和玫瑰花香，氣息淡雅宜人。

▲L:A BRUKET 089體香噴霧-香菜/岩蘭草，55ml，800元。

源自瑞典西部海岸的L:a Bruket，將當地的自然環境風土轉化為風格啟發，揀選天然、有機原料組成純淨配方，主張與大自然共生、尋回純淨根源。天然且溫和的體香噴霧，結合岩蘭草精油、香菜，有效去除惱人體味，同時避免肌膚乾燥，散發清新綠意與木質香氣

▲AHRES 沁涼身體香氛噴霧，45ml，780元。

配方中加入天然薄荷醇，能立即降低肌膚溫度、綻現冰涼感受，長時間保持涼爽舒適。添加千島矢竹萃取，調理因出汗而黏膩的肌膚，幫助恢復清爽。揉合百香果、佛手柑、百合的清新果香，是一款能夠在炎夏時節輕撫感官的淡雅氣息