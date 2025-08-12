安格斯12星座一周運勢8／11-8／17　雙子能暢所欲言、射手別急著告白

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

盛夏時節也是牡羊座人際、伴侶互動熱絡的時期。這周情侶之間會擁有更多相處機會，不論同處一室，或線上相伴，偶爾會因意見不同拉扯，但若能換個語氣，彼此反而更靠近。單身羊的愛情突破點出現在商務聚餐或合作場合中，記得放慢節奏，用幽默拉近距離。水星歸順後人際默默上揚，能得到真誠建議，假日活動會讓你元氣滿滿。

金牛 4.21～5.20

金星走入金牛座的同儕宮位，這周愛情氛圍帶著柔軟和諧，相同的頻率將拉近距離，有伴者適合在相處時製造小小驚喜時刻，哪怕只是一起吃飯、聊近況，都能讓感情回溫。單身牛能透過網路訊息互動中更顯細膩，別害怕先展現誠懇，好感會慢慢累積。假日若出門，可挑選淡粉或米白色系衣著，能將金星賦予的幸運力充分展現。

雙子 5.21～6.20

隨著水星回復順行，雙子這周終於不必擔心陷入言多必失的窘境，能在任何場合暢所欲言，把想說的話大聲說出來。單身雙子適合用聊天來拉近距離，尤其在讀書會或小型聚會，有機會擦出火花。交往中的雙子，這周適合一起計劃短程旅行或嘗試新餐廳，輕鬆的話題能消解最近壓力山大的氛圍，也能化解摩擦。

巨蟹 6.21～7.21

金星守護蟹座命宮，又適逢水順，巨蟹座這周可說是魅力滿點的天選之人，有伴者適合在家營造甜蜜場景，一頓親手做的晚餐就能勝過昂貴約會。單身蟹蟹的愛情曙光藏在熟人圈，別太排斥親戚朋友的介紹，每多認識一人就能離脫單更近！這周需要額外關注一下荷包，在娛樂或吃喝上的花費可能出現失衡。

獅子 7.22～8.22

太陽與水星停留在命宮，獅子這周依然是spotlight的擔當，只是氛圍從更為和諧，建議放慢說話節奏，你將能在十分自然的狀態下展現屬於自己的魅力特質。有伴侶者，此時是重新找回親密感的好時機，別只專注自己，嘗試問問對方的感受。單身獅子在社交與學習場合有強烈存在感，但吸引力不僅來自外表，更來自聆聽。

處女 8.23～9.22

十二宮中星光閃閃，讓你比更渴望安靜，本周處女座對愛情的態度變得保守內斂，並非不期待甜蜜的互動關係，而是更想把注意力放在自己身上。有伴者適合安排更平實自在的兩人日常，像一起下廚料理、整理空間，比刻意約會更能帶來安全感。單身處女，火星進第二宮讓你對「穩定感」格外敏感，虛無曖昧的情感易讓你打退堂鼓。

天秤 9.23～10.22

火星正式進入秤座命宮，也意味著走入氣場全開的時期，但要注意別讓過度突出的主導意識壓過整體氛圍。有伴的天秤座可能因太多聚會邀約而感到莫名的分身乏數，愈熱鬧的場合反讓情感愈空虛，記得預留一些獨處時間給對方。單身天秤桃花來自朋友圈或團體活動，尤其周末的聚會很可能出現心動對象。

天蠍 10.23～11.22

事業宮匯聚了重要行星，讓這周天蠍會更專注在目標及各種成就感的事務上，愛情則相對顯得有些低調與不積極。有伴者進入磨合期，在與情人討論未來或金錢議題時請保持溫柔語氣，就算意見相左也別太快否定對方。單身天蠍這周對「信任」特別敏感，需要仔細觀察留意，老友的關心會讓你覺得暖心，但別讓過去戀情議題捲土重來。

射手 11.23～12.21

射手這周最精采熱絡的部分仍集中在第九宮位，太陽與水星的加持下讓你對新鮮感的渴望高漲，有伴者若能一起計劃旅行或體驗不同活動，感情會迅速升溫；單身射手，火星活躍第十一宮，桃花來自聚會或跨圈交流，但別急著表白，先玩出默契再進攻。友情互動偏輕鬆，甚至有可能有人對你釋出曖昧訊號。

摩羯 12.22～1.19

除了相互關心的日常，摩羯對於感情的潔癖在這周似乎更上一層樓，會在約會的同時深入對談，反覆觀察著對方。建議有伴侶的摩羯，在談論未來規劃時，也可以試著理解對方的想法和藍圖，擁有同樣的價值觀會讓感情更穩固；單身摩羯這周金星在伴侶宮，某些專業互動場合中藏有緣分，舉止穩重、思路清晰會成為你的魅力。

水瓶 1.20～2.18

冥王星本命宮位逆行之下，水瓶這周第七宮特別活躍，伴侶議題是焦點，單身水瓶容易在合作場合或社交活動遇見心動對象，請保持開放而非過度理性。有對象的你，關係能進一步靠溝通修復，但要避免情緒化指責，透過中間人傳話或藉著共同朋友聚會的場合輕鬆溝通，將會是破解心結的第一步。

雙魚 2.19～3.20

這周忙碌而緊湊的日常工作佔據了魚兒的大腦，愛情判斷力陡降，但金星在戀愛宮的引動下，浪漫火花四射，隨時都可能陷入甜蜜的情感中。單身雙魚與藝術相關活動中認識的對象特別有緣分，記得要懂得適時理性剎車，避免一頭栽入不切實際的粉紅泡泡中；有伴者再忙也別忘了關心對方，簡單的問候聊天，就能讓對方感覺到被重視。

