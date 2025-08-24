2025中秋禮盒大公開！奢華典雅、經典手工　超過20款必買清單一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2025年的中秋節將在10／6登場，各品牌以精緻的包裝、獨特的風味將祝福包裹進每一道細節裡。從經典月餅到法式甜點，甚至冰淇淋與茶品的跨界融合，禮盒早已不單是食物，更是節慶氛圍的一部分，快來跟我們一起看看有哪些色香味俱全的禮盒吧！

一年一度的中秋佳節即將到來，各家品牌紛紛推出限定禮盒，用味覺與設計為節日添上層層儀式感。2025年的中秋禮盒呈現出更豐富的面貌，從傳統漢餅的溫潤手藝，到洋溢現代感的創意甜點，每一款都承載著團圓與祝福。今年的選擇不僅多樣，也更講究細節，無論是企業送禮還是親友相贈，都能在這些用心設計的禮盒中找到屬於你的那份溫度。

2025中秋禮盒｜sōzai by LayLow

sōzai與藝術品牌WH.Land推出聯名禮盒，內含留安昇主廚的「十八香辣醬」、茶人賴郁文THE MINUTE嚴選台灣茶、以及以藝術作品意境為靈感的限量果香茶酒「杳」。這是一場從味蕾到思想、從展場到日常的全方位沉浸體驗，讓藝術與飲食在生活的每一個角落留下痕跡。

2025中秋禮盒｜open it.

德蓮專門品牌「open it.」 帶來全新月韻中秋限定禮盒，以月亮的共振頻率為靈感，將那份被記得的心動與喜悅，化為一顆顆金橘色的瑪德蓮。這份禮盒不只是一份禮物，更是心與心之間的溫柔連結。本季open it.一口氣推出六款創新甜點：限量發售的「開心綠果瑪德蓮」使用100%開心果醬，濃郁高級；經典不敗的「熔岩可可瑪德蓮」則以比利時70%黑巧克力打造；完美比例的「曜月金沙瑪德蓮」帶來鹹甜交織的驚喜；更有首度登場的「梅醺芭樂瑪德堡」，以紅心芭樂的獨特風味，打造南島的甜美記憶。此外品牌更推出創新的「櫻花蝦脆米」與「咖哩芝麻脆米」鹹脆米餅，將中西風味完美融合，一次滿足所有人的點心胃。豪華版禮盒更貼心附上絨韻紅珀奶茶包與品牌隨身杯，讓綿密鬆軟的瑪德蓮與溫潤奶茶香成為絕佳搭配，為收禮的人獻上最對頻率的極致心意。

2025中秋禮盒｜Café del SOL

在日本福岡人氣鬆餅名店Café del SOL的師傅們手中，2025年的中秋祝福被化作兩款精緻的手工餅乾禮盒「花好月圓」與「月映花和」。他們秉持著日式職人精神，將月圓人團圓的美好意象，悉心包裹在每一塊餅乾裡。這兩款禮盒不僅在風味上各具特色，更以精緻的日式風呂敷包巾，為中秋送禮增添一份獨特的儀式感。打開禮盒，就像掀開了一份來自月亮的禮物，從視覺到味覺，都充滿了細膩與溫柔。特別是「花好月圓」禮盒中的月兔造型沙布列餅乾，入口酥香，甜而不膩，彷彿將花好月圓的美好寓意直接送到心底。

2025中秋禮盒｜辻利茶舗

日本京都百年抹茶品牌辻利茶舗2025年中秋再度獻上年度限定之作「望月知秋」禮盒，這次辻利茶舗不僅延續對日本茶體驗與設計美學的堅持，更首次攜手享有「台灣甜點界香奈兒」美譽的法朋烘焙甜點坊，聯名推出3款令人驚豔的中秋限定禮盒。禮盒設計以「望月」與「知秋」為題，核心亮點是全新「望月寶盒」。這款可重複使用的木製收納櫃，盛裝著辻利茶舗經典日式茶香與精選茶點，結合職人工藝與日本茶的五感體驗，讓品嚐茶點成為一種節慶儀式。從設計巧思、嚴選食材到風味層次，皆經過精心雕琢，旨在傳遞節慶中的溫暖與儀式感。

2025中秋禮盒｜微熱山丘

微熱山丘今年以「又有好結果」為主題，將八卦山熟成的土鳳梨與遠自日本青森的紅玉蘋果封存成酸甜平衡的水果月餅，搭配經典鳳梨酥與蘋果酥，推出中秋限定禮盒，為一年辛勤的腳步送上值得親手遞出的祝福。2款回歸的「鳳梨奶黃月餅」與「紅玉蘋果月餅」以細膩桃山皮包裹內餡，前者以在地鳳梨結合滑順奶黃展現多層次酸甜，後者則將紅玉蘋果果丁與台灣烤地瓜融合出溫潤柔和的秋季風味。今年主打的「中秋雙層禮盒」更以水果月餅與經典酥點交織，讓酸甜、綿密與酥香一次完整呈現；包裝以鳳梨與蘋果果實延伸出盛放的圖紋，搭配牛皮紙盒與印花布提袋，象徵歷經風雨後迎來的收成，也將時間釀出的溫度封存於禮盒之中。

2025中秋禮盒｜HOHOS

2025年中秋節HOHOS攜手2025 CBC世界麵包冠軍詹玠倫師傅，推出限量4000盒的「月之金燄-金箔蛋黃酥」與「芋芯流金-芋泥流心酥」禮盒。這款冠軍聯名禮盒以獨家法式熟成油封工藝與頂級食材打造，其中金箔蛋黃酥嚴選台灣紅烏龍與舒肥紅土鴨蛋黃，口感層次分明；芋泥流心酥則以台灣檳榔心芋搭配Q心奶黃流心，每一口都是匠心獨具的極致滋味。HOHOS 還推出了獨家配方、全台唯一的「梨花酥」，首次將金鑽鳳梨花果乾與鳳梨酥結合，專利造型與獨門口味徹底顛覆傳統印象。

2025中秋禮盒｜Häagen-Dazs

哈根達斯今年再次用冰淇淋月餅詮釋中秋風味，推出5款設計各具特色的禮盒。最矚目的「星辰映月冰淇淋月餅禮盒」以圓窗呈現月相變化，盒面繁星閃爍宛如夜空，將思念藏進每一份細節。6種人氣口味一次滿足，包括焦糖奶油脆餅、草莓、香草、芒果、比利時巧克力與咖啡，每顆月餅上都有專屬巧克力裝飾，從星光、雲彩到月影，細節中帶著祝福。無論是團圓聚會或靜靜品嚐，這份禮盒都能讓節日充滿溫度。

2025中秋禮盒｜法絨

法絨以「月光劇場」為主題推出限定禮盒，桂花香氣與皎潔月色成為設計靈感，鏤空包裝讓光影在盒上遊走，呈現細膩的節慶氛圍。禮盒收錄8款特製甜點，清爽的「柚見月圓費南雪」、帶有微醺氣息的「酒漬櫻桃可可費南雪」、結合法式布列塔尼與鹹蛋黃的「金沙鹹蛋黃布列塔尼」，以及濃郁花生香與乳酪交織的蝴蝶酥夾心。黑松露鐵觀音酥餅、荔枝烏龍茶酥餅等也帶來層次豐富的驚喜。今年中秋，法絨用法式手工細節打造出華麗卻溫潤的節慶滋味。

2025中秋禮盒｜Mister Donut

Mister Donut的「波堤獅樂中秋禮盒」將日式甜點與可愛造型結合，桃山月餅推出抹茶麻糬與荔枝覆盆莓兩種口味，柔軟麻糬與果香酸甜在口中交織。禮盒搭配厚切年輪蛋糕，象徵層層堆疊的團圓祝福。另一款「波堤獅月見中秋」以杏仁、咖啡、抹茶、巧克力4種餅乾組合，延續日系圖騰與圓滿意象。搭配專屬鐵盒與限定提袋，不論送禮或自用，都充滿節慶氛圍。

2025中秋禮盒｜PRESS BUTTER SAND

被譽為「夾心餅乾界愛馬仕」的PRESS BUTTER SAND，今年首次將日本熱銷的焦糖奶油冰淇淋夾心帶到台灣。現烤雙層餅乾搭配濃郁冰淇淋，冰火交織的口感，是夏末節慶的獨特亮點。經典原味、咖啡焦糖、宇治抹茶到栗子、覆盆子白巧克力等多款禮盒同步登場，提供4入到12入不同選擇。限定優惠期間更推出抹茶禮盒加購折扣，讓中秋禮品兼具質感與實用。

2025中秋禮盒｜唐緹Tartine

唐緹以「登月級獻禮」打造2025中秋禮盒，2款全新口味「烏龍桂花麻糬流芯」與「芝麻厚奶流芯」讓傳統月餅有了新演繹。綜合「芯願寶盒」則將蛋黃酥、綠豆椪、客家擂茶素蛋酥與奶皇流心一次收進禮盒，滿足多樣風味。禮盒設計以登月電梯為概念，低奢燙金與分層包裝展現質感。搭配專屬賀卡與提袋，無論企業大宗或個人送禮，都能呈現細膩心意。

2025中秋禮盒｜古典玫瑰園

古典玫瑰園推出《流光茶境》系列，以6款頂級茗茶打造「輕盈不甜膩」的節慶禮物。阿里山金韻烏龍、喜馬拉雅大吉嶺初摘茶到靜岡玄米煎茶，每一口都是土地的溫柔回饋。禮盒採用可分解的PLA植物澱粉立體茶包，兼顧環保與香氣釋放。典雅包裝結合茶藝與設計美學，成為主管、長輩或自用的質感首選，也讓中秋送禮多了從容與品味。

2025中秋禮盒｜貓茶町

貓茶町耗時2年推出「台灣香草蛋黃酥」嚴選南投與苗栗的香莢蘭果莢，以香草酒醃漬屏東紅土鴨蛋，讓鹹蛋黃散發細緻香氣。烏豆沙餡以低糖紐西蘭奶油調製，搭配法國麵粉與燙麵技法，外層酥香、內餡柔滑。法式油酥中還融入天然香草醬，經高溫烘焙後香氣濃郁，外酥內香的層次感，讓這款蛋黃酥成為今年中秋最獨特的亮點。

2025中秋禮盒｜詩特莉

詩特莉攜手Simple Kaffa推出「月珀銀兔」禮盒，將咖啡與月餅結合。以西西里咖啡為靈感的聯名月餅，酸香檸檬與濃縮咖啡交織，搭配木盒包裝展現典雅氣質。限量1200盒，手工餅乾與冠軍咖啡的結合，讓中秋節的味覺體驗有了新的詮釋。

2025中秋禮盒｜日勝生加賀屋

日勝生加賀屋攜手金澤石浦神社推出「韶光薈萃．秋紅耀月」禮盒，外型以神社賽錢箱為靈感，搭配北投彩瓷藝師王正雄手繪瓷盤。廣式與桃山月餅結合日本文化底蘊與台灣工藝，讓禮盒成為收藏級的節慶贈禮。

2025中秋禮盒｜大武山牧場

大武山牧場與法朋甜點坊合作推出「蛋入厚餡系列」，以檸檬蛋捲結合法朋經典老奶奶檸檬蛋糕的靈感。屏東檸檬與AA級鮮蛋讓蛋香與酸甜達到平衡，酥脆外皮包裹濃郁餡料，帶來中秋節不同於傳統的清爽體驗。

2025中秋禮盒｜舊振南

百年糕餅品牌舊振南以漢餅工藝與節慶文化緊密相扣，每年中秋禮盒都是華人送禮首選。今年推出的「映月禮盒」延續品牌細膩手藝，結合綠豆椪、蛋黃酥與多款月餅組合，讓經典風味與節慶氛圍同時展現。外盒採FSC認證松木製作，溫潤木質觸感搭配極簡設計，體現兼顧永續與美學的送禮態度。禮盒名稱「映月」取自「月圓人團圓」意象，就像一場文化與情感的傳遞。無論是送親友、長輩或海外賓客，都能體現百年品牌的底蘊與體面。

2025中秋禮盒｜玖尹中餐廳

玖尹推出「花舞盈月禮盒」，6款月餅結合經典與創新，從蓮蓉蛋黃到XO醬干貝皆收錄其中。雙層彩繪包裝以花卉圖騰呈現「花好月圓」意象，打開禮盒就像展開一場秋夜盛宴。

2025中秋禮盒｜珠寶盒法式點心坊

珠寶盒以法式甜點結合台灣風土推出多款主題禮盒，從流心月餅、鐵盒餅乾到千層派與法式蛋黃酥，每款都以細膩工藝承載祝福。限定的「奶油寶石餅乾禮盒」選用法國頂級奶油，風味純粹細緻，是送禮與收藏的雙重選擇。

2025中秋禮盒｜PUREBREAD

專注於歐式麵包本味的PUREBREAD以法式費南雪詮釋東方團圓情感，推出「中秋限定法式費南雪禮盒」。小金磚造型寓意圓滿與富貴，外層焦香、內裡濕潤，入口是法式手工的細膩，也是對中秋的現代演繹。8款口味讓禮盒層次更豐富，除了經典原味與鹹蛋黃，還有台灣文旦、桑椹、火腿起司、辣椒、黑芝麻花生等創意風味，把傳統月餅的元素融入法式甜點工藝。從烘焙香氣到節慶寓意，每一口都能感受到品牌對食材與細節的堅持，讓今年的中秋多了一抹歐式的優雅金色。

2025中秋禮盒｜神旺普諾麵包坊

神旺普諾推出「金秋狂想曲」禮盒結合珍饌相思豆沙、香芋蛋黃酥與手炒滷肉綠豆凸。熱帶插畫風格外盒搭配FSC認證包材，兼具節慶氛圍與永續理念，是東區熱門的經典台式送禮選擇。

2025中秋禮盒｜青鳥旅行

青鳥旅行今年推出的「極光秘語」系列以藝術級包裝在中秋禮盒市場中脫穎而出，夜空藍到銀紫的漸層色澤搭配白鹿剪影，將團圓與機遇的象徵融入設計，每打開一次禮盒都像揭開一段記憶。8款蛋捲涵蓋經典與灌餡風味，特別是限定回歸的「阿里山烏龍蛋捲」茶香與酥香融合，是台灣風土的溫柔表達。更有罕見的「極光異色」限定款，以粉紫極光包裝搭配加碼的蝴蝶酥系列，讓禮盒兼具收藏感與話題性。今年，青鳥用極光和白鹿寫下一封屬於中秋的祝福信箋，送禮時也同時傳遞一段珍惜當下的心意。

2025中秋禮盒｜香港皇玥

香港皇玥延續其世界級餅藝的聲譽，2025中秋再次以多款經典與創新月餅禮盒吸引目光。品牌連續7年獲「世界食品品質評鑑大獎」最高金獎Grand Gold，被譽為「食品界的諾貝爾獎」。今年話題新品「迷你開心果月餅」由餅藝大師葉永華與其傳人黎永冠共同研發，嚴選伊朗A+級開心果，運用獨家果衣烘焙技術保留堅果天然香氣。翠綠內餡宛如寶石般細膩，咬下時堅果顆粒與香氣瞬間綻放，呈現層次分明的奢華口感。除了經典的「流心奶黃月餅」、金玥三色流心與低糖系列，皇玥今年的整體設計也更具時尚感，寶石黃與簡潔線條結合將傳統月餅轉化為現代收藏級禮品。

2025中秋禮盒｜海邊走走

「海邊走走」以手工愛餡蛋捲聞名，今年中秋的《潮中秋》系列再次掀起熱潮。話題新品「開心果愛餡蛋捲」用滿滿堅果餡料搭配酥脆外皮，每一口都是濃郁香氣的層疊，成為今年最受期待的中秋禮盒之一。設計主題「Beyond The Moon」以月亮和探索作為核心，把年輕世代的情感與節慶氛圍結合。滿萬元贈的跨界聯名保養組也讓禮盒有了更多儀式感。從口味到包裝，海邊走走用獨特的節奏重新詮釋送禮，把蛋捲變成節日記憶的載體，讓傳統有了活潑的新面貌。

2025中秋禮盒｜神戶風月堂

擁有百年歷史、被譽為日本皇室御用的神戶風月堂，今年攜手姊妹品牌Lespoir首次為台灣市場量身打造中秋限定系列。禮盒採用少見的「拉封設計」，開盒時層層展開宛如展演，讓收禮人感受到一場細膩的儀式。今年亮點之一是「檸檬風味禮盒」，將夏季清爽氣息注入中秋氛圍，酸香與奶油交織出輕盈口感。Lespoir推出的花卉綜合餅乾則以「花語」與「奶油香」對話，結合法式浪漫與日式細膩。還有專為婚禮打造的「水引花緣喜餅禮盒」，以傳統水引設計詮釋緣定美滿的寓意，讓中秋禮盒不只屬於節慶，也能延伸到人生的重要時刻。

2025中秋禮盒｜拾個月

拾個月以「溫柔而堅定」的情感語言推出2025聯名禮盒，結合日本角色「胡子碰碰」，用安靜陪伴的故事詮釋中秋的守護感。從手工餅乾到法式蛋糕，每份禮盒都像是一封用甜點寫成的心意信箋，陪伴人生的珍貴時刻。

2025中秋禮盒｜but. we love butter

but. we love butter本季的中秋禮盒迎來科技感新包裝，以「BUTTER TECH BEGINS」為題，打造充滿未來感的雷射銀視覺，並獻上3款口味，包括「太陽奶油餅乾」、「濃厚奶油餅乾」以及「焦糖鹹蛋黃核桃」，其中「太陽奶油餅乾」以台中經典太陽餅為靈感，將古法麥芽與法國頂級ÉCHIRÉ艾許奶油重新組合，絕對是必嚐之一。

2025中秋禮盒｜OOH LA LOVE

OOH LA LOVE推出「MOONSCOPE頂級法式中秋禮盒」，這次設計理念以萬花筒延伸，優雅薄荷綠為中秋節帶來一份清新，並集結未來蛋糕、馬卡龍、達克瓦茲及餅乾，其中抹茶鹽之花蛋糕，入口時是清新舒服的茶韻，隨後綻放鹽之花的淡雅微鹹，充滿高級優雅的韻味。

