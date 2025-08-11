潘海利根魔幻系列推出旅行裝、LOEWE迷你香氛禮盒一次擁有人氣香

記者曾怡嘉／台北報導

夏季外出遊玩機會多，不少香水都推出小尺寸旅行香水，讓你隨時都可攜帶，潘海利根魔幻系列5款香水特地打造50ml旅行包裝，LOEWE也首度推出迷你香氛禮盒，讓你一次購得喜愛香氣，讓你隨著心情搭配使用。

潘海利根推出Potions & Remedies魔幻系列旅行包裝，來自創辦人潘海利根先生的神祕香氛實驗室，將被遺忘的神秘香氛配方重現在世人眼前。魔幻系列包含無畏香草、熾烈玫瑰、靜謐檀木、初醒桂香以及幸運四葉草五款香氣，每種香味都蘊藏著芬芳力量。

▲潘海利根 魔幻系列 幸運四葉草，50ml，6,385元。

其中幸運四葉草是一款聞起來相當清爽療癒的香氣，以佛手柑、幸運四葉草、玫瑰為前調，緊接聞到的是天芥菜、抹茶、茉莉原精淡雅氣息，最後以苔蘚、廣藿香、麝香木質調作為結尾。

LOEWE也首度推出迷你香氛禮盒，精選五款備受歡迎的經典香氣，裝載於全新7ml迷你瓶身之中，瓶身宛如袖珍藝術品般極具收藏價值，輕巧的尺寸也更便於隨身攜帶，成為旅行的理想選擇。

▲LOEWE 迷你香氛禮盒，7MLx5，3,365元。

禮盒內收錄五款LOEWE暢銷經典香氣，包含001女士淡香精、001男士淡香精、奇蹟天光淡香水、黑色圓舞曲淡香精與獨奏宣言女士淡香精，從內斂木質調、柔和花香，到馥郁的辛香氣息，五款香氣彼此相映，層次豐富且飽滿。無論是為日常造型增添氛圍、隨心應對情緒轉換，或是因應季節變化自由搭配，皆能找到契合的香氛語言。