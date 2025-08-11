fb ig video ETtoday search mobile

潘海利根魔幻系列推出旅行裝、LOEWE迷你香氛禮盒一次擁有人氣香

>

記者曾怡嘉／台北報導

夏季外出遊玩機會多，不少香水都推出小尺寸旅行香水，讓你隨時都可攜帶，潘海利根魔幻系列5款香水特地打造50ml旅行包裝，LOEWE也首度推出迷你香氛禮盒，讓你一次購得喜愛香氣，讓你隨著心情搭配使用。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

潘海利根推出Potions & Remedies魔幻系列旅行包裝，來自創辦人潘海利根先生的神祕香氛實驗室，將被遺忘的神秘香氛配方重現在世人眼前。魔幻系列包含無畏香草、熾烈玫瑰、靜謐檀木、初醒桂香以及幸運四葉草五款香氣，每種香味都蘊藏著芬芳力量。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲潘海利根 魔幻系列 幸運四葉草，50ml，6,385元。

其中幸運四葉草是一款聞起來相當清爽療癒的香氣，以佛手柑、幸運四葉草、玫瑰為前調，緊接聞到的是天芥菜、抹茶、茉莉原精淡雅氣息，最後以苔蘚、廣藿香、麝香木質調作為結尾。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

LOEWE也首度推出迷你香氛禮盒，精選五款備受歡迎的經典香氣，裝載於全新7ml迷你瓶身之中，瓶身宛如袖珍藝術品般極具收藏價值，輕巧的尺寸也更便於隨身攜帶，成為旅行的理想選擇。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 迷你香氛禮盒，7MLx5，3,365元。

禮盒內收錄五款LOEWE暢銷經典香氣，包含001女士淡香精、001男士淡香精、奇蹟天光淡香水、黑色圓舞曲淡香精與獨奏宣言女士淡香精，從內斂木質調、柔和花香，到馥郁的辛香氣息，五款香氣彼此相映，層次豐富且飽滿。無論是為日常造型增添氛圍、隨心應對情緒轉換，或是因應季節變化自由搭配，皆能找到契合的香氛語言。

關鍵字：

香水, 夏日, 旅行, 潘海利根, LOEWE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【寵上天】家裡小貓幫土地公梳毛 阿公阿嬤的反應太意外了

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦

60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦

眉毛怎麼畫最自然？新手全攻略、減齡畫法公開　比髮色淡一度最剛好 小Ｓ女兒Elly合體Lily顏值高到破表　網友喊「原地出道致敬ASOS」 最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步 C羅日賺兩千萬登最賺球員寶座　女友狂敗精品擺整間 Longchamp下半年勸敗新品！時髦女生都在看這顆大包、絨面芭蕾舞鞋 爆紅「潦草化妝法」畫法公開　遮瑕膏＋腮紅棒就能快速出門還超好看 Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當帶貨女王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面