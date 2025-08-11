「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚　你中了幾個呢？

▲洗澡其實學問多。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

洗澡是洗去一整天的疲憊，是最放鬆療癒的時刻，洗澡人人會洗，但是你洗對了嗎？以下是幾個洗澡時容易傷害肌膚的壞習慣，很多人日常都會不知不覺踩雷，小心傷害肌膚不自知！

#水溫過高

太熱的水會加速皮脂膜流失，使肌膚乾燥、緊繃，甚至紅癢。尤其冬天很多人喜歡泡熱水，但長時間高溫沖洗會破壞肌膚屏障，建議水溫控制在 37–40°C 左右即可。

#洗澡時間過長

泡太久或沖太久，都會讓皮膚表層的天然油脂過度被洗掉，導致乾燥脫屑，大約抓5–10 分鐘是較理想的時間。

#過度搓洗

用力搓澡巾、刷子或長時間去角質，會讓角質層變薄、屏障受損，容易敏感泛紅。敏感肌、乾性肌尤其要避免天天搓洗。

#洗完不馬上保濕

洗完澡後肌膚水分會迅速蒸發，若不趁在身體微濕時上保濕乳液或油，會加速乾燥。

▲SAWAA 波光淨膚酵母沐浴露，500ml，1,100元。

主打高濃度酒釀酵母與天然植萃成分，超過90%的酵母含量富含20種胺基酸、礦物質與維生素，搭配維生素B5深入滋養，潔淨同時補水，提亮膚色、改善乾燥暗沉。

▲L’OCCITANE 杏仁沐浴油，250ml，1,080元。

輕盈親膚的杏仁沐浴油，遇水瞬間乳化，轉為清爽水乳質地，搭配沐浴球搓揉產生輕盈細緻泡沫，深入毛孔溫柔潔淨每吋肌膚並帶走多餘皮脂髒污，洗後清爽不油膩！夏天更能當作身體卸妝油，一次輕鬆帶走防曬