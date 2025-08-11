fb ig video ETtoday search mobile

「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚　你中了幾個呢？

>

▲▼「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚 。（圖／Pexels）

▲洗澡其實學問多。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

洗澡是洗去一整天的疲憊，是最放鬆療癒的時刻，洗澡人人會洗，但是你洗對了嗎？以下是幾個洗澡時容易傷害肌膚的壞習慣，很多人日常都會不知不覺踩雷，小心傷害肌膚不自知！

#水溫過高

太熱的水會加速皮脂膜流失，使肌膚乾燥、緊繃，甚至紅癢。尤其冬天很多人喜歡泡熱水，但長時間高溫沖洗會破壞肌膚屏障，建議水溫控制在 37–40°C 左右即可。

#洗澡時間過長

泡太久或沖太久，都會讓皮膚表層的天然油脂過度被洗掉，導致乾燥脫屑，大約抓5–10 分鐘是較理想的時間。

#過度搓洗

用力搓澡巾、刷子或長時間去角質，會讓角質層變薄、屏障受損，容易敏感泛紅。敏感肌、乾性肌尤其要避免天天搓洗。

#洗完不馬上保濕

洗完澡後肌膚水分會迅速蒸發，若不趁在身體微濕時上保濕乳液或油，會加速乾燥。

▲▼「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚。（圖／品牌提供）

▲SAWAA 波光淨膚酵母沐浴露，500ml，1,100元。

主打高濃度酒釀酵母與天然植萃成分，超過90%的酵母含量富含20種胺基酸、礦物質與維生素，搭配維生素B5深入滋養，潔淨同時補水，提亮膚色、改善乾燥暗沉。

▲▼「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 杏仁沐浴油，250ml，1,080元。

輕盈親膚的杏仁沐浴油，遇水瞬間乳化，轉為清爽水乳質地，搭配沐浴球搓揉產生輕盈細緻泡沫，深入毛孔溫柔潔淨每吋肌膚並帶走多餘皮脂髒污，洗後清爽不油膩！夏天更能當作身體卸妝油，一次輕鬆帶走防曬

關鍵字：

洗澡, 肌膚保養, 洗澡壞習慣, 警示, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【一秒都不能忍】大狗狗沒人陪玩眼神超失落　他看到快哭馬上出手！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

看似冷酷其實內心超柔軟！「嘴硬心軟」星座排行Top 5 一次看

星巴克4個「隱藏版點餐攻略」！免費拿飲品提袋、加料有這規則

星巴克4個「隱藏版點餐攻略」！免費拿飲品提袋、加料有這規則

Longchamp下半年勸敗新品！時髦女生都在看這顆大包、絨面芭蕾舞鞋

Longchamp下半年勸敗新品！時髦女生都在看這顆大包、絨面芭蕾舞鞋

60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦 「4個沐浴壞習慣」超傷肌膚　你中了幾個呢？ 眉毛怎麼畫最自然？新手全攻略、減齡畫法公開　比髮色淡一度最剛好 宋慧喬登機包詢問度暴增！簡約三角大包時髦又能裝　同場加映平價類似款 Jisoo私服首飾全被代言品牌包了　戴百萬卡地亞手環當帶貨女王 《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光　7個保養心法曝 最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面