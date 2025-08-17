鞋頭必關注最新球鞋！NB 1000全新色超帥、HOKA聯名入手資訊一次看

fb ig video ETtoday search mobile

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

又到了本週新球鞋盤點的時間，New Balance ABZORB 1000最新配色「Brighton Grey」、HOKA高端系列、Nike全黑新作...等球鞋都是你必關注的重點！

HOKA Mach X Caged

HOKA的鞋子在鞋頭間越來越受歡迎，好穿舒適的感受讓其人氣直線上升，而今年品牌也積極做了更多改變，包括對性能的極致追求，HOKA Mach X Caged這個系列除了是Mach最終篇章，也是專業跑者與鞋迷關注的重點系列。鞋款以跑者的需求所設計，除了在跑步時能提供最安心的穩固性與舒適度，大底沿用Mach X高抓力的完美表現、中底的Pebax® 、網布與超細纖維以及半透明TPU也為穿著者帶來極佳的回饋，當然，一雙人氣球鞋除了機能性外還不夠，此鞋未來感的前衛外型，也讓一眾時髦精有了更多搭配上的靈感選擇！鞋款預計在8月15日正式發售，有興趣入手的朋友務必留意相關訊息。

New Balance ABZORB 2010「Brighton Grey」

New Balance的高人氣早已不是鞋圈新鮮事，讓這個人氣品牌擁有討論度的，無疑是品牌一直與時俱進的創新理念。New Balance ABZORB 2010型號就是其一，這次最新配色「Brighton Grey」帶有NB標誌性的灰色調氣息，在深淺不同的灰色下，呈現的是屬於新世代的米白色與焦糖棕色，鞋款極具立體層次感！目前這雙矚目球鞋尚未有詳細訊息釋出，只知道此鞋將在8月20日與「Black」款一同登場，會在NB官網與指定店鋪販售！

New Balance 1000「Deep Ocean」

接著同樣是New Balance的人氣鞋款，New Balance 1000千系列強勢回歸球鞋圈，全新「Deep Ocean」色調，從外觀可看出在極具造型感的外型下，卻保留了NB經典的風格底蘊，無論是未來先鋒還是經典復古的造型都能自在詮釋。而此雙鞋也是品牌作為經典檔案重啟的重點計畫之一，承襲1000型號的精緻細節，中底搭載ABZORB緩震技術，為穿著者帶來極佳舒適度與腳感回饋，而高級面料也為鞋款增加高質感的穩固表現。鞋款的反光細節與前衛配色更讓這雙鞋有了更多的入手價值！此鞋預計在今年會正式登場，相信不少鞋頭都已準備入手。

Nike Zoom Vomero 5「Black Reflective」

本週最後一雙人氣球鞋是來自Nike的全黑球鞋Nike Zoom Vomero 5「Black Reflective」，這雙鞋有著不會出錯的全黑外型，帥氣又耐看。而細節也不少，像是Zoom Air氣墊、反光邊條、堅固的TPU支架、以及透氣性極佳的多層網布，都讓這雙鞋擁有內外兼具的實用功能性，讓穿著者在穿著上能感受鞋款設計的絕佳舒適度，外觀造型也營造出個性十足的前衛風格！此雙帥鞋同樣預計在今年登場，有興趣的鞋迷不妨留意追蹤報導。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 鞋頭必關注！本週最新球鞋盤點，千系New Balance 1000「Dirty」、Nike、Puma 聯名系列...強勢登場，入手資訊一次看

● 一眼望去超吸睛！2025韓星同款行李配件盤點：宋慧喬的Rimowa、金泰亨CELINE行李袋搭絲巾將掀流行

