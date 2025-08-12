Rosé私服曝光Saint Laurent新半月包！ICARINO絎縫、金色標識超百搭

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Rosé 近日以一身極簡卻不失層次的街拍造型現身，黑色貼身上衣外披可可色麂皮感外套，下搭立體花瓣裝飾的黑短褲與極細帶夾腳拖，營造輕鬆但有力度的比例。整套穿搭的亮點，落在她手中的 Saint Laurent Icarino 手袋，圓潤的半月輪廓可愛極了，絕對是爆款包名單之一。





▲BLACKPINK 成員 Rosé 私服焦點落在她手中的 Saint Laurent Icarino 手袋 。（圖／品牌提供）

Icarino 以「扁平菱格絎縫」為視覺語彙，包身採緊湊結構與拉鍊開合，內襯選用羊皮革，細節處理從觸感到收納都更講究；正面則以金色 Cassandre 字母標識點題，像首飾般成為視覺焦點。系列同步推出黑色絎縫羊皮與焦糖干邑棕緞光絨面皮革兩種材質，為秋季衣櫥提供從都會酷感到溫潤復古的選項，並於台灣首發預售。





▲系列同步推出黑色絎縫羊皮與焦糖干邑棕緞光絨面皮革兩種材質，並於台灣首發預售。（圖／品牌提供）

Rosé 此次選擇黑色絎縫版本，並用一條印花絲巾繫在提把上，替經典黑金配色注入一絲隨性波希米亞氣息。與寬鬆外套、短褲的鬆緊對比，凸顯 Icarino 圓弧提把與飽滿包身的質感曲線，也讓「小包搭大外套」的穿法更有分量。從日間赴約到夜晚聚會，Icarino 的尺寸與輪廓既不喧賓奪主、又能穩住造型核心，恰好呼應 Rosé 一貫的冷淡甜酷路線，且極具上鏡效果。

以下看更多經典包款





▲新世代超模Bella Hadid以鬆垮T-shirt與裸色麂皮Le City展現Y2K慵懶街頭風 。（圖／品牌提供）

承載時尚圈的「包型復興運動」，Balenciaga在2025秋冬款式之中不僅完整還原了Le City機車包的25片皮革拼接結構與手工細節，更進一步導入Arena羔羊皮與Palladium Vibrato飾件，為經典注入當代光澤。標誌性的設計包含，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘、包款的內外口袋，以及歷久不衰的獨特光澤皮革表面，呈現雋永之美。手柄與肩帶則採用多層皮線編織而成，展現品牌一貫高超的皮革工藝。更一次帶來多款尺寸與色選滿足不同風格與場合，從通勤實用到街頭時髦一應俱全。