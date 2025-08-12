出油旺盛、髮根扁塌成台人頭皮困擾！生髮醫師建議從「洗頭」下手

fb ig video ETtoday search mobile

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

台灣夏季氣候潮濕悶熱，易導致頭皮環境失衡，進而誘發頭皮問題。根據juliArt覺亞調查發現，常見的三大頭皮問題依序為：出油過多、髮根扁塌（38%）、油性頭皮屑、乾性敏感（22%）以及髮絲養護（9%），這些現象不僅影響消費者外觀形象，更成為日常生活中不可忽視的健康課題。

juliArt,艾瑪絲,覺亞,保養,美妝,髮絲,頭髮。（圖／品牌）

即使多數人習慣每天洗髮，仍難以徹底改善頭皮油膩及頭皮屑困擾，更顯現出「正確洗頭」的重要性，生植髮專科醫師陳詠婷指出，定期進行頭皮檢測是掌握個人頭皮健康狀態的關鍵，建議依個人頭皮狀況，適時調整洗頭頻率，同時選用合適且溫和低刺激的髮品，從日常清潔習慣入手，長期維護頭皮健康生態系統。

juliArt,艾瑪絲,覺亞,保養,美妝,髮絲,頭髮。（圖／品牌）

以常見的皮屑問題為例，可分為兩種類型：乾性頭皮屑呈細白粉狀、容易脫落，若過度清潔易破壞皮膚屏障，建議選擇溫和且具保濕效果的配方；油性頭皮屑則呈黃色半透明片狀、黏附於頭皮，適合每日洗護，以穩定控油、防止毛孔阻塞並減少頭皮不適。

【推薦單品】

＃juliArt My juliArt控油蓬鬆洗髮精－沁涼茶樹，1000ml、售價2100元

juliArt,艾瑪絲,覺亞,保養,美妝,髮絲,頭髮。（圖／品牌）

MIT髮絲呵護品牌juliArt針對台灣人頭皮出油的問題，打造控油蓬鬆洗髮精－沁涼茶樹，添加天然茶樹精油與薄荷醇，可以帶來舒緩的涼感，讓頭皮降溫，同時平衡油脂分泌，pH5.5弱酸性溫和配方以胺基酸取代皂鹼，可以更加溫和的達到清潔效果。

＃艾瑪絲 2% 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml、售價350元

juliArt,艾瑪絲,覺亞,保養,美妝,髮絲,頭髮。（圖／品牌）

針對頭皮深層清潔設計的頭皮淨化液，透過甘草次酸複合物、5α酯化鱷梨油、杜松果精油等成分，可以幫助深層調理頭皮油脂，讓髮絲重現豐盈蓬鬆，液態質地更好深入髮絲根部，達到完整的清潔效果，上市之後一直是品牌經典熱賣單品。

關鍵字：

juliArt, 艾瑪絲, 覺亞, 保養, 美妝, 髮絲, 頭髮

ET Fashion

