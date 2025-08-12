婁峻碩、郭婞淳開箱UA HALO潮鞋！聯名餐點話題「炸雞鞋盒」必吃

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

UNDER ARMOUR帶來全新高端「HALO 系列」，邀請舉重女王郭婞淳與歌手婁峻碩同台演繹，兩人換上系列鞋款，詮釋運動和潮流兼具的穿搭，定義新世代機能美學。最吸睛的還有本次的跨界美食企劃，「UA HALO x 週末炸雞漢堡俱樂部」於大巨蛋店即日起至 9/14 限定登場，帶來罪惡炸雞鞋盒，讓人補充滿滿的能量。

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲郭婞淳及婁峻碩穿上全新「UA HALO」系列新品 。（圖／品牌提供）

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

系列鞋款主角一次三雙：HALO Racer 以 UA 雙拱形 Logo 延伸出的「螺旋結構」為靈感，搭載全腳掌 HOVR+ 中底與 TPU 推進板，兼顧回彈、緩震與推進；HALO Runner 聚焦長時間舒適性，HOVR+ 中底配 THINWEB 輕量橡膠與透氣網布鞋面；HALO Trainer 則以 HOVR 中底結合 SpeedForm 無車縫鞋面，應付從輕跑到間歇的多場景訓練。

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲女 Halo Runner 慢跑鞋 $4,780；女 Halo 跑步背心 $2,280 。（圖／品牌提供）

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲UA HALO x 週末炸雞漢堡俱樂部聯名餐點 。（圖／品牌提供）

服飾同步到位，包含女款跑步背心、Vent 短 T，以及男款 Bonded Auxetic 短 T、Vent 短 T、訓練短褲等，強調超柔彈力布料、快乾排汗與反光細節，讓機能與造型不用二選一。而「UA HALO x 週末炸雞漢堡俱樂部」也推出以杏桃、黃檸檬、蜂蜜延伸的「超級杏桃炸雞堡」與「杏桃醣醋極嫩炸雞」、「黃金鞋帶薯條」，以及雙人「HALO 炸雞鞋盒」，讓大家跑完步就去放縱一餐。

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲ CURRY UP 快閃空間延續原宿本店風格，以銀色金屬打造仿流動餐車形式，融合 HUMAN MADE 街頭語彙與極簡設計。（圖／品牌提供）

同時，由潮流教父 Nigo 創立、風靡東京原宿的話題咖哩品牌 CURRY UP by HUMAN MADE，正式登陸台北！此次 CURRY UP 快閃空間延續原宿本店風格，以銀色金屬打造仿流動餐車形式，融合 HUMAN MADE 街頭語彙與極簡設計，讓人一踏入就像走進東京巷口，完美呈現 Nigo所追求的「簡單但講究」精神。現場提供四款主打咖哩套餐，包括牛筋咖哩、雞末咖哩、蝦紅咖哩與蔬食咖哩，每份均搭配坦都里烤雞、印度優酪飲與芒果優酪慕斯。其中紅咖哩辛香濃郁、配菜豐富，而蔬食款則展現 CURRY UP 對於健康與口感兼顧的堅持，每份餐點皆以外帶形式販售，設計感十足的餐盒讓人連吃都像在參加潮流派對。

運動, 潮流, 新世代, 食物, 企劃

