試開箱／絕美奶霜唇膏太軟糯！包裝「大象母子」背後有深意

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

香緹卡以精緻細膩的質感廣受女性喜愛，不只是重視每件商品的質感，更是專注於自然生態保育，把「美妝即使命」落實到每一個細節；近期，全新推出的花妍柔緞唇膏不僅擁有極絲滑的奶霜質地，絕美的顯色更是讓人愛不釋手，更令人驚訝的是，背後竟然隱藏著一個感人的設計理念。

人們所熟知的大象，一直以來都是智慧與力量的象徵，在亞洲地區似乎較常可以看見他的身影，但實際上隨著城市的擴張、人類活動的區域增大，原本應隨祖先遷徙路線找尋水源與食物的亞洲象棲息地不斷縮減，已經有80%超出原先常待的活動範圍，生存變得越發困難。

英國保育協會Elephant Family也觀察到此現象，因此推出「大象遷徙之旅」的藝術保育計畫，邀請印度南部的部落藝術家，運用當地入侵植物蘭塔納編織出100頭1：1比例的藤編象雕，在全世界市中心、展演空間等地巡迴展出，不僅幫助減少蘭塔納對森林的破壞、創造當地居民就業，同時也讓大象遷徙議題受到重視，更愛護地球每一個生靈。

受到藝術行動感動的香緹卡就將全新推出的花妍柔緞唇膏，運用100%可回收鋁管，並且在上面刻畫出大象媽媽與小象的圖案，不只是響應亞洲象「安全回家」的議題，更是希望在愛美的背後，不是創造對環境的侵略，而是能夠成為守護的力量，共同為地球盡一份力。

不只是大象需要受到重視，蜜蜂更是生態界中不可或缺的重要角色，法國嬌蘭與聯合國教科文組織（UNESCO）從5年前就開始合作「蜂之女力計畫」，2025年更拓展到中國西雙版納生物圈保護區，幫助當地女性學習現代養蜂技術與蜂巢管理，提供更多經濟獨立的就業機會，同時也保護在地原生蜂種。