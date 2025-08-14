謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

fb ig video ETtoday search mobile

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！靠運動後『喝這杯』瘦成18歲少女體態！

還在懷疑50歲能不能練出腹肌、維持A4腰？「電音女神」謝金燕已經親身示範給妳看！她在IG限時動態與小紅書發文中不藏私分享自己的逆齡保養法則，讓網友驚呼「根本少女體態」。其中最大關鍵之一，就是：「吃對東西，才不會白運動！」

她強調，運動後30分鐘到1小時內是黃金補充期，這時候喝對東西，才能讓運動效果最大化。而她最推薦的一杯，就是「無糖豆漿」！

運動後這杯豆漿有多神？營養、瘦身、抗老一次搞定！

謝金燕在限時動態中指出，無糖豆漿是天然植物性蛋白質的好來源，不只能幫助肌肉修復、提升代謝，還能降低膽固醇、穩定血糖，對想控制體態、練出緊實線條的人來說，是「比蛋白粉更親民又實用的選擇」。她還提醒：「想加快瘦身效果，這杯務必要在運動後半小時到1小時內喝下去！」

不只是豆漿，她還加碼曬出自己日常會吃的三樣「逆齡系水果」：櫻桃、藍莓、奇異果，每一種都富含抗氧化成分，不只養顏美容，還能護心、助眠、調整腸道健康，完全就是她維持年輕光采的秘密武器。

謝金燕：「老」不是年齡，是你放棄自己的那一刻

在另一篇小紅書長文中，謝金燕更語重心長地說：「衰老的不是年齡，是你放棄自己的那一刻。」她強調抗老要從「內在狀態」做起，包括吃進什麼、怎麼運動、怎麼休息、怎麼減壓，全都會反映在體態與肌膚上。

從不熬夜、吃對食物、保持運動習慣，加上強大意志力與自律，謝金燕用50歲的狀態證明了：「美麗，從來不是奇蹟，是妳選擇的結果。」

