面試雷區快避開！4招打造乾淨有好感度妝容拿下好印象

▲姜漢娜。（圖／取自k_hanna_ IG）

圖文／CTWANT

大學剛畢業的新鮮人們為了面試忙著準備履歷、練習自我介紹，但別忘了，第一印象除了服裝，妝容也很關鍵。一個得體、乾淨又有好感度的妝容，不僅能讓人資或主管覺得你專業，也能讓你自己在面試中更有自信。今天就來分享4個面試妝容必勝技巧，幫助你用「高智感」妝容拿下好印象，順利邁向理想職場！

面試妝容重點：薄透的霧面底妝，拒絕厚重面具感

新手面試時最常犯的錯誤，就是底妝太厚、太白，讓人覺得不自然甚至顯老。其實，如果膚況不錯，只需要重點遮瑕搭配蜜粉就夠了；若需要修飾膚色，可以用潤色防曬乳或少量多次的粉底手法，打造輕薄透亮的妝感，既乾淨又有精神。

▲使用空氣薄紗透氣配方，以柔滑的質地巧妙遮蓋毛孔、泛紅、膚色不均及暗沉，呈現出充滿透亮感的自然粧容。雪肌精 漾活舒敏空氣薄紗飾底乳 30ml／580元。（圖／廖怡婷 攝）

▲怕底妝太厚重、容易脫妝的人，建議可以在飾底乳後使用蜜粉、蜜粉餅，這樣比僅能維持輕盈底妝還能預防粉底土石流。雪肌精 漾活舒敏空氣薄紗蜜粉 10g／750元。（圖／品牌提供）

面試妝容重點：柔和霧感眉毛，提升親和力

眉毛是臉部表情的重要關鍵，過濃會顯兇、不畫又沒精神。建議先修掉多餘雜毛，再用眉粉填補空隙，畫出柔霧感自然眉。如果有染髮，記得搭配同色系染眉膏，讓整體更協調、溫柔。

▲秀智。（圖／取自 skuukzky IG）

面試妝容重點：清透眼妝，展現專業與精神

面試不需要濃烈的煙燻妝或高飽和色眼影。選擇鮭魚粉、大地色等百搭色系，能提亮眼神、消除浮腫。睫毛膏與眼線也可用棕色或深灰色，放大雙眼的同時保持柔和專業感。

▲清透眼妝保持柔和專業感。（圖／取自 skuukzky IG）

面試妝容重點：眼唇頰可以參考同色系，營造自然協調感

想讓妝容看起來毫不費力卻很美，唇頰同色系是最安全的選擇。最安全的色系就是玫瑰粉或者裸杏色，記得不要選擇太搶眼、太突兀的顏色，要讓人能舒服地聽你說話，而不是把注意焦點放在誇張的腮紅或者最新流行的唇色。

▲NARS推出一支能展現多重妝效的美妝工具，輕盈貼膚，延展性極佳，妝感持久不厚重。NARS高調炫色眼頰棒 1,350元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 妻子宮外孕墮胎！人夫驚覺「孩子是鄰居的」 怒持刀砍小王慘了

▸ 不爽「沒吃到雞蛋」飆罵妻！人夫道歉認家暴 同意離婚：財產都給她

▸ 原始連結