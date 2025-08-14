fb ig video ETtoday search mobile

存錢就不能談戀愛？高質感約會精省又能創造美好回憶

文／阿婆姐姐

不花大錢也有質感的約會建議

「為了省錢，連戀愛都不能談了嗎？」這是剛下定決心開始要存錢的年輕人，常常有的煩惱。想和剛認識的對象開始交往，但又因為擔心花費而佇足不前；又或是在一段交往已久的關係中，隨著約會的花費愈來愈高，漸漸成了一種負擔。

想同時兼顧麵包和愛情，其實是有方法的。讓曾經身為「零花費約會」高手的我，來分享幾個可以約會又可以省錢的小祕訣。

首先，雙方都應該抱持「我的錢是我的錢、你的錢是你的錢」的想法，努力壓低約會的費用。如果老是斤斤計較「我這次出這麼多，下次你也要出這麼多！」只會隨著約會的次數愈多，花的錢就愈多，然後一起變得愈來愈窮。

因此應該要減少每次見面都要花錢的約會方式，先從改變約會的地點開始。如果經常在市中心約會很難不花錢，在鬧區通常就是吃飯、喝咖啡、逛街、看電影，然後再去吃晚餐，深夜還會去喝個酒。一天花個10萬韓元根本不稀奇，而且在市中心約會，常常會有計畫以外的支出，像是百貨公司、購物中心、美妝店、小物店⋯⋯等等，逛著逛著錢包就打開了。

我跟老公還在談戀愛的時候，我住在釜山，但我們幾乎沒有在西面（釜山最繁華的商店街）約會過（一年大概只有1、2次）。錢雖然重要，但更重要的是，在市區約會總感覺少了點什麼，與其說很花錢，倒不如說是沒什麼記憶點。約會完根本回想不起來「我們那天做了什麼？」沒什麼特別深刻的回憶。因此，我們享受的是下列這種約會方式。

情侶,戀人,戀愛,感情,。（圖／達志示意圖）

麵包與愛情兼得的約會1：運動

兩個人一起去運動，就算整天都待在一起，除了飯錢以外，也不會有別的開銷。回到家之後，還會有莫名的滿足感，覺得自己變健康了。例如約好一起騎腳踏車的時候，我們會一起花1,000韓元在市區租借共享腳踏車，沿著美好風光騎40∼50公里。

週末的時候，則常常一起去爬山。山上不用收門票，吃東西的話，只要從家裡帶點水、水果和飯捲就可以了，就算出門玩一整天也很難花到2萬韓元，山上也根本沒地方花錢。

「爬山當約會不太合適吧？」「怎麼可以讓對方看到自己汗流浹背的樣子！」有些人可能會這麼說。約會怎麼可能永遠乾乾淨淨、漂漂亮亮？一起流汗、一起運動，再一起吃點好吃的，多充實、多親密啊！

打羽毛球也很不錯。去其他城市旅遊的時候，我們還會抓緊空檔一起到廣場或公園打羽毛球；既有趣又能活絡筋骨，很適合在吃飯前運動幫助消化。羽毛球拍和羽毛球很輕巧，帶在身上也不覺得重。比起坐在人聲鼎沸的咖啡廳裡聊天，我更喜歡一起運動後，坐下來休息，在彼此耳邊輕聲細語的談心裡話，這種對話反而更加真誠。

情侶,戀人,戀愛,感情,。（圖／達志示意圖）

麵包與愛情兼得的約會2：博物館

當天氣不適合戶外運動的時候，博物館是最佳的選擇。博物館冬暖夏涼，在舒適的室內空間，不只可以免費約會，還是增加素養的好方法。

有次，我們跟朋友約好晚上在蔚山見面。那天我們倆提前見面，在看著地圖想著要去哪裡的時候，發現蔚州郡溫陽邑（位於蔚山廣域市）有一個甕器村。寧靜的小村莊裡，集結了許多從事甕器工藝、經營甕器工坊的人家，而且還有一間甕器博物館。

博物館不收入場費，室內外的空間非常寬廣舒適，有很多地方可以逛逛。小村莊清幽又整潔，整體氛圍很療癒。走出博物館沒多遠，還有一間民俗博物館同樣也不收門票，不僅展覽著豐富的民俗文物，還有很多小朋友可以體驗的活動。

逛完後肚子覺得有點餓，我們在一間名為「甕器庄」的鄉村小餐館吃了泥鰍湯、韭菜煎餅和宴會麵（這一餐只付了2萬韓元，吃到肚子快撐爆）。為了消化一下，我們走著走著看到文化公園和體育公園，就在公園裡迅速鋪好野餐墊，待了好一陣子。

公園裡有一個超棒的設施——「涼亭」，鄉下只要風景好的地方就會有涼亭和八角亭。我們兩個人不太會去咖啡廳，不論是上山還是下海，或是去哪裡玩，只要路過看到涼亭或八角亭，我們都會鋪好野餐墊，坐下來休息（車上永遠都會備著野餐墊）。在風景如畫的地方，一起在涼亭吹著風，聽著喜歡音樂、看書度過美好的時光。

只要有一張野餐墊，不論是哪裡，都能成為風景優美的咖啡廳，沒有必要去付錢買位置、規定一人低銷一杯飲料的咖啡廳。或許正因為我們喜歡去近郊的小城市或恬靜的鄉下走走，才漸漸遠離了在市中心約會的模式。同樣相處一整天，這樣的行程不只比在市區更悠閒，也少了不必要的開銷。

戀愛。（圖／達志示意圖）

麵包與愛情兼得的約會3：圖書館

在圖書館裡，可以一整天盡情地免費閱讀想看的書，也可以認真學習。不僅如此，還能報名參加跟書有關的講座或各種有益的活動，從作者講座、人文學課程，乃至於為父母和孩子量身打造的讀書計畫，應有盡有。

每個地方都有市立圖書館、郡立圖書館等等公共圖書館，有些人常常去，但也有些人從來都沒去過。不論是平日或週末，圖書館都會為市民舉辦教育、文化等豐富多樣的活動，很多人不知道這些訊息，所以從沒參加過。

2020年底開幕的釜山圖書館，簡直媲美會議中心，不論是主題空間、各種附屬設施都完善，但釜山居民依然還是有很多人不知道這個地方。其實，愈是小城市、小社區的圖書館，人煙就愈是稀少也愈不擁擠，非常不錯。我現在也正在東萊邑城圖書館寫這篇文章，這裡規模雖然不大，但必要的設施一應俱全，感覺經營得很好。重點是它位在東萊邑城，這裡周遭環境很寧靜，氣氛真的很棒。

跟老公的戀愛時期，我們週末幾乎都在圖書館約會。老公在準備考證照的時候，我們都是早上到圖書館，各自埋首在自己的事情裡直到傍晚，晚上再一起吃頓美食，既滿足又幸福。

一起攜手成長的關係

可以免費約會的方法有很多種，所以別再繼續花大錢約會了，也不要再繼續只是無所事事的約會，不如一起出門運動，一邊享受特別的時光，一邊還能省下約會的費用。運動約會可以建立起深厚的情誼、鄉村約會可以累積豐富精彩的回憶、博物館或圖書館約會可以累積知識，讓我們一起從消費生活轉變成健康生活吧。

更重要的是，想建立一起攜手成長的關係，要找到對的人。想要節省約會的開銷，最好的方法就是找到金錢觀念和你契合的人。重點不在是非對錯，而是彼此的想法要能互相理解，才能夠不被花費所困擾，共度開心的時光（花值得的費用，度過值得的時光）。

理財,金錢,投資,,。（圖／達志示意圖）

書名：《不怕老後沒錢花》

作者：阿婆姐姐

簡介：在外商奮鬥了10年的上班族，也是一位理財YouTuber。秉持著「幸福的退休生活由我自己打拚！」的信念，從20幾歲就開始為退休做準備，也早早就領悟到了，自己的靠山要自己打造所帶來的幸福感。

出版社：幸福文化

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

女生日常3大NG行為　容易讓私密處發癢、飄異味

女生日常3大NG行為　容易讓私密處發癢、飄異味

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花 「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 3大「約會地雷」別再踩！連第一面都保不住的戀愛NG行為曝光 戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣 颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法 愛馬仕近50萬元耳機首曝光！「鉚釘版」迷你凱莉包用Cream小牛皮打造 專家教你擊退成人痘　光是抑菌只會讓肌膚更敏感

