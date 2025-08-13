fb ig video ETtoday search mobile

颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法

▲颱風來臨時帶來強風，正確防颱知識很重要。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

楊柳颱風來襲伴隨強大風力，許多民眾在颱風來臨時，對於家中是否該「關閉門窗」或「留一條縫疏散壓力」各有看法。其實內政部消防署防災教育平台與臺北市政府消防局都在防颱宣導中指出，颱風期間應將家中所有門窗關緊鎖好，避免任何縫隙，以防強風、雨水與飛散物侵入室內，減少建物與人員受傷的風險。

▲楊柳颱風尚未登陸強風就發威，竹南游泳池停車場發生行道樹傾倒，砸毀5輛車輛災情。（圖／記者楊永盛翻攝）

除了緊閉門窗、勿留縫隙之外，部分民眾還會習慣在玻璃上貼膠帶，之前內政部建築研究所實驗顯示，這樣並不會增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。實驗結果表示，未貼膠帶的玻璃窗支撐力最大可達時速250公里，超過17級強颱風的風力，這意味著未貼膠帶的玻璃窗承受風壓的能力反而較強，可能是因為貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。

▲內政部建築研究所實驗窗戶貼膠帶不會讓抗風能力增強。（圖／內政部官網）

根據消防署與北市消防局的防災指引，颱風影響期間，應留在室內，遠離門窗與玻璃，避免因強風或飛散物造成危險。切勿外出涉水或接近河川、海邊，減少意外發生的風險。若家中門窗有破損或漏水情況，應先在室內安全處置，避免靠近破裂玻璃，並盡快通報相關單位協助處理。

颱風, 防災, 門窗, 專家建議, 安全

