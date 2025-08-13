fb ig video ETtoday search mobile

Z世代狂搜的保養療程！聲量暴增143%、淚溝眼袋也超夯

>

記者李薇／台北報導　圖／sooyaaa__ IG、roses_are_rosie IG、品牌提供

眼周肌膚是最容易出現老化跡象的區域，以25歲至75歲間，眼周膠原蛋白流失量比臉部其他部位多出1/3，根據迪奧研究數據顯示，2024年眼周保養在社群討論度大幅攀升，其中「臥蠶療程」聲量暴增143.33%，成為Z世代首選的眼周療程，「淚溝」與「眼袋」話題也分別成長80.62%與74.62%，顯示年輕族群對眼周細節的關注日益提升。因此，品牌也紛紛推出眼周相對應的保養單品，加強緊緻平滑。

＃迪奧 逆時活氧亮眼膠原筆，15ml、售價3150元

▲▼ 保養。（圖／公關）

隨著韓系臥蠶妝的流行，迪奧首先發現到年輕族群對於眼周肌膚護理的高需求，因此，打造全新逆時活氧亮眼膠原筆，比起同系列的眼部呵護，更傾向於精準、高效的「保養Shot」概念，首度採用仿生膠原蛋白搭配活氧膠原調控科技，能夠賦予肌膚更加有感的細膩彈潤，同時搭載冰鎮按摩頭設計，可以服貼臉部，加強舒緩眼周疲勞，同時促進有效成分吸收。

＃嬌蘭 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml、售價17650元

▲▼ 保養。（圖／公關）

蘭鑽是不少人用過就回不去的系列，其細膩質地以及有感的效果，都一再擄獲粉絲的心；從去年開始歷經20多年研究心血的蘭鑽金緻御光系列誕生，在2025年終於推出眼部精華，透過珍稀喜馬拉雅雪蘭萃取，搭配亮子激能光導科技與全新智慧光感修復科技，能夠讓眼周重現明亮飽滿，獨特刮痧美石能量儀設計，更能提供眼周煥活能量，改善疲態暗沉。

＃RéVive THD黃金煥白眼霜，售價7500元

眼睛,保養,破壞,傷眼,克蘭詩,迪奧,Revive,眼霜,。（圖／品牌提供）

眼周肌膚暗沉是常見的保養困擾，RéVive針對此問題打造全新THD黃金煥白眼霜，以專利THD維他命C賦予肌膚煥白能量，比起一般維他C更有感、穩定的配方，可以更好作用於肌膚，搭配獨創複合新生胜肽、玻尿酸瞬效微球體、維他命B3等成分，可以全方位建立肌膚緊緻亮白機制。

＃克蘭詩 全效緊緻眼霜，15ml、售價3080元

眼睛,保養,破壞,傷眼,克蘭詩,迪奧,Revive,眼霜,。（圖／品牌提供）

被譽為「賽車眼霜」的全效緊緻眼霜以飆速緊緻引起話題，在2025年進行全面配分以及包裝的升級，搭載A醇級超導科技以及PRO緊膚拉提彈力網，可以賦予肌膚更有感的拉提效果，同時全新設計的金屬質感瓶身，是繼膠原霜之後，第二款可以替換蕊芯的保養單品，持續為守護地球邁出一大步。

關鍵字：

眼周, 保養, 迪奧, 嬌蘭, Revive, 克蘭詩, 眼霜, 眼部精華

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

《不斷更新》楊柳颱風襲台　20間百貨宣布8／13停業

《不斷更新》楊柳颱風襲台　20間百貨宣布8／13停業

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

《凡人修仙傳》金晨甩肉10kg練出冰塊腹肌　每天喝排毒蔬果汁當代餐 安格斯12星座一周運勢8／11-8／17　雙子能暢所欲言、射手別急著告白 貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號 貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證 C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意 60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦 星巴克4個「隱藏版點餐攻略」！免費拿飲品提袋、加料有這規則

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面