Z世代狂搜的保養療程！聲量暴增143%、淚溝眼袋也超夯

記者李薇／台北報導 圖／sooyaaa__ IG、roses_are_rosie IG、品牌提供

眼周肌膚是最容易出現老化跡象的區域，以25歲至75歲間，眼周膠原蛋白流失量比臉部其他部位多出1/3，根據迪奧研究數據顯示，2024年眼周保養在社群討論度大幅攀升，其中「臥蠶療程」聲量暴增143.33%，成為Z世代首選的眼周療程，「淚溝」與「眼袋」話題也分別成長80.62%與74.62%，顯示年輕族群對眼周細節的關注日益提升。因此，品牌也紛紛推出眼周相對應的保養單品，加強緊緻平滑。

＃迪奧 逆時活氧亮眼膠原筆，15ml、售價3150元

隨著韓系臥蠶妝的流行，迪奧首先發現到年輕族群對於眼周肌膚護理的高需求，因此，打造全新逆時活氧亮眼膠原筆，比起同系列的眼部呵護，更傾向於精準、高效的「保養Shot」概念，首度採用仿生膠原蛋白搭配活氧膠原調控科技，能夠賦予肌膚更加有感的細膩彈潤，同時搭載冰鎮按摩頭設計，可以服貼臉部，加強舒緩眼周疲勞，同時促進有效成分吸收。

＃嬌蘭 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml、售價17650元

蘭鑽是不少人用過就回不去的系列，其細膩質地以及有感的效果，都一再擄獲粉絲的心；從去年開始歷經20多年研究心血的蘭鑽金緻御光系列誕生，在2025年終於推出眼部精華，透過珍稀喜馬拉雅雪蘭萃取，搭配亮子激能光導科技與全新智慧光感修復科技，能夠讓眼周重現明亮飽滿，獨特刮痧美石能量儀設計，更能提供眼周煥活能量，改善疲態暗沉。

＃RéVive THD黃金煥白眼霜，售價7500元

眼周肌膚暗沉是常見的保養困擾，RéVive針對此問題打造全新THD黃金煥白眼霜，以專利THD維他命C賦予肌膚煥白能量，比起一般維他C更有感、穩定的配方，可以更好作用於肌膚，搭配獨創複合新生胜肽、玻尿酸瞬效微球體、維他命B3等成分，可以全方位建立肌膚緊緻亮白機制。

＃克蘭詩 全效緊緻眼霜，15ml、售價3080元

被譽為「賽車眼霜」的全效緊緻眼霜以飆速緊緻引起話題，在2025年進行全面配分以及包裝的升級，搭載A醇級超導科技以及PRO緊膚拉提彈力網，可以賦予肌膚更有感的拉提效果，同時全新設計的金屬質感瓶身，是繼膠原霜之後，第二款可以替換蕊芯的保養單品，持續為守護地球邁出一大步。