fb ig video ETtoday search mobile

缺鐵性貧血怎麼吃？營養師傳授補鐵飲食：搭配維生素C增加吸收率

>

▲▼缺鐵貧血怎麼吃？營養師傳授補鐵飲食 。（圖／Unsplash）

▲餐後搭配富含維生素C的水果可以增加鐵質吸收。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據世界衛生組織資料指出，全球約有1/3女性有貧血問題，年紀主要集中在青春期到更年期之間，營養師夏子雯分享，自己在孕期也碰上了缺鐵性貧血，而要如何改善身體缺鐵的不適症狀呢？主要可以從以下5個重點下手。

#攝取富含鐵質的食物

豬肝、豬血、鴨血、紅肉、海鮮(牡蠣、文蛤)，都是你的營養後盾。

▲▼缺鐵貧血怎麼吃？營養師傳授補鐵飲食 。（圖／Unsplash）

#攝取深綠色蔬菜

鐵質補充也需要綠色蔬菜的加持！像是紅莧菜、白莧菜、紅鳳菜等，都是補鐵好夥伴，每日攝取 0.5 碗煮熟蔬菜，不僅能補鐵，還能幫助腸道健康，但其為植物性鐵質，體內吸收利用率較低，要搭配維生素C來提高吸收率。

#搭配維生素C，增加吸收率

維生素C也能增強鐵質吸收！餐後搭配富含維生素C的水果，進而提升鐵質吸收率。

▲▼缺鐵貧血怎麼吃？營養師傳授補鐵飲食 。（圖／Unsplash）

#避免用餐時喝茶與咖啡

補鐵時也要避免單寧酸與咖啡因阻礙鐵質吸收，如果真的想喝，建議用餐後2小時再來一杯喔！

#每天補充含鐵保健食品

想快速回血、補血、維持好氣色，可每天額外補充適當劑量的含鐵保健食品，搭配葉酸、維生素B6、B12，全面預防貧血。

▲▼營養師教補鐵。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯最後也提醒，補鐵要對症下藥，如果是其它類型的貧血，補鐵反而可能會造成負擔。

關鍵字：

女性, 貧血, 補鐵, 營養師, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

《不斷更新》楊柳颱風襲台　20間百貨宣布8／13停業

《不斷更新》楊柳颱風襲台　20間百貨宣布8／13停業

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證 《凡人修仙傳》金晨甩肉10kg練出冰塊腹肌　每天喝排毒蔬果汁當代餐 貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號 安格斯12星座一周運勢8／11-8／17　雙子能暢所欲言、射手別急著告白 60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦 C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意 颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面