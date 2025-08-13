缺鐵性貧血怎麼吃？營養師傳授補鐵飲食：搭配維生素C增加吸收率

▲餐後搭配富含維生素C的水果可以增加鐵質吸收。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據世界衛生組織資料指出，全球約有1/3女性有貧血問題，年紀主要集中在青春期到更年期之間，營養師夏子雯分享，自己在孕期也碰上了缺鐵性貧血，而要如何改善身體缺鐵的不適症狀呢？主要可以從以下5個重點下手。

#攝取富含鐵質的食物

豬肝、豬血、鴨血、紅肉、海鮮(牡蠣、文蛤)，都是你的營養後盾。

#攝取深綠色蔬菜

鐵質補充也需要綠色蔬菜的加持！像是紅莧菜、白莧菜、紅鳳菜等，都是補鐵好夥伴，每日攝取 0.5 碗煮熟蔬菜，不僅能補鐵，還能幫助腸道健康，但其為植物性鐵質，體內吸收利用率較低，要搭配維生素C來提高吸收率。

#搭配維生素C，增加吸收率

維生素C也能增強鐵質吸收！餐後搭配富含維生素C的水果，進而提升鐵質吸收率。

#避免用餐時喝茶與咖啡

補鐵時也要避免單寧酸與咖啡因阻礙鐵質吸收，如果真的想喝，建議用餐後2小時再來一杯喔！

#每天補充含鐵保健食品

想快速回血、補血、維持好氣色，可每天額外補充適當劑量的含鐵保健食品，搭配葉酸、維生素B6、B12，全面預防貧血。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯最後也提醒，補鐵要對症下藥，如果是其它類型的貧血，補鐵反而可能會造成負擔。