CLUB DESIGNER夏日快閃進駐信義A13！甜美格紋洋裝＋章魚編織包搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

以打造屬於當代女性的「專屬空間」為靈感，CLUB DESIGNER 全新夏季快閃店進駐台北信義遠百 A13，店內空間設計結合清新木質調與北歐風格幾何結構，營造出自然通透的購物氛圍，呼應本季主題「A Room of Her Own」。延續 CLUB DESIGNER 一貫的精選策展視角，本次快閃店同步推出多款夏日話題新品，從泳裝、配飾到手袋一應俱全，完美對應城市與度假場景的轉換需求。





▲ CLUB DESIGNER 於信義遠百 A13 POP-UP STORE 推出夏季主題快閃選品 。（圖／品牌提供）



來自 Clementine 的藍白格紋洋裝，透過交叉綁帶剪裁細節提升造型層次感，是兼具女性柔美與結構感的代表作。搭配 Anya Hindmarch 全新 Raffia 編織包款，以鮮黃色立體章魚造型手鉤呈現，不僅可愛吸睛，更透出品牌標誌性的幽默童趣，為簡潔夏日造型注入亮點。結合復古元素與現代剪裁的 5Pening 細格紋連身泳裝，透過紅色滾邊與修身版型，突顯女性身形曲線，即便不在沙灘，也可作為 bodysuit 單穿，外搭亞麻襯衫或丹寧短褲，無論度假或城市穿搭皆可一衣多用。





▲Anya Hindmarch Dive Shop以手工串珠、鉤織藤編與亮片刺繡打造出章魚、水母等海洋生物造型包款與吊飾 。（圖／品牌提供）

作為本季主打配件，Anya Hindmarch 推出的 Raffia 系列結合細緻鉤織與立體輪廓，將章魚、魚尾等海洋生物化作可愛立體手袋。CLUB DESIGNER 快閃店預計將營運至本季末，現場亦同步展售多個國際設計師品牌如 Daze Dayz、SUNNYLiFE、PROJEKT PRODUKT 等，成為今夏不可錯過的時尚聚點。

同場加映





▲A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」。（圖／品牌提供）

A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」。新開幕的 A.P.C. Dream Plaza 形象店由品牌長期合作的法國建築事務所 Laurent Deroo Architecte 設計操刀，延續品牌一貫的低調、理性精神，空間以「等距同構」為靈感概念，選用來自 Okoume 木紋、蜂巢層架與高透鏡面玻璃，試衣間也巧妙藏於幾何架構之後，整體流露出 A.P.C. 對簡約不簡單的執著與詩意詮釋。