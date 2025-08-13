MOUGGAN聯名黃薇「微性感寶藍色衣櫥」！Studio Doe慵懶系居家服太欠買

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

台灣服飾品牌為穿搭提供更多可能性，MOUGGAN LAB與Jamie Wei Huang攜手推出全新Resort膠囊系列，以解構與重組的建築語法打開服裝百搭模樣；Studio Doe則透過細膩剪裁與材質選擇，傳遞「為自己而浪漫」的設計初心，打造高質感居家系列。

▲MOUGGAN LAB首次聯名設計師Jamie Wei Huang推出Resort膠囊系列 。（圖／品牌提供）

MOUGGAN LAB首次聯名設計師Jamie Wei Huang推出Resort膠囊系列，以都市遊牧女性為想像藍本，結合建築結構感與當代機能精神。設計中大量運用立體剪裁、不對稱線條與多材質拼接，如漆亮布料與柔軟斜紋混搭，營造強烈的視覺起伏，呼應都市女性在現代生活中流動且多變的角色身份。極簡輪廓下蘊含豐富層次，像是雙層褲裝結構、延伸式肩片設計，皆展現品牌對實穿機能與時髦間的平衡思考。亦透過細膩的色彩運用，從深夜藍、乾燥玫瑰到沙岩灰，構築沉穩卻具穿透力的視覺氛圍。

▲Studio Doe透過服裝重新詮釋「浪漫」的主體性，居家系列 Soft Club 。（圖／品牌提供）

Studio Doe透過服裝重新詮釋「浪漫」的主體性，居家系列 Soft Club 以三款印花圖案——Cherry、Heart、Strawberry，將日常慵懶時刻包裝成甜辣儀式感，緹花軟綿睡衣以小背心搭配短褲，整體系列主打柔性結構與極簡線條。D-Day 系列將「Dress up, in your moments」具象化為日常浪漫穿搭，例如以荷葉層次打造裙擺動感、或在領口與袖口採用微幅波紋設計，讓細節成為情緒的出口，用料方面選擇輕盈雪紡、微光澤棉麻，強調溫柔卻堅定的氣質走向。

▲D-Day 系列將「Dress up, in your moments」具象化為日常浪漫穿搭 。（圖／品牌提供）

