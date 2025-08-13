嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」　主打免拆櫃售價2.8萬元有找

▲嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

嘉儀在台推出全新「KE烘碗洗碗機」，主打結合洗碗與烘碗功能，容量可一次容納16人份餐具，並以最低76.5公分的機身高度，強調貼合台灣常見廚櫃設計，安裝時免拆櫃、免改裝，售價27,500元起。

KE烘碗洗碗機內建7種洗程，最高可用75度C高溫清洗，其中「AI智慧洗」能自動判斷碗盤髒污程度，調整水溫與洗滌時間，兼顧清潔力與節能效果。五組強力沖水臂搭配單層分區清洗設計，能依餐具數量靈活啟動不同清洗區域，日常少量餐具與聚會後的大量餐具都能對應。

產品配備獨立熱風烘碗模式與UV紫外線除菌，搭配7天乾燥儲存功能，洗後可透過冷熱風交替與雙風扇設計持續排濕、通風，避免餐具反潮與異味，相當於兼具收納功能的「會呼吸碗櫃」。

機體採三層碗籃設計，上層高度可調整，方便放置高腳杯、大鍋等大型器皿，從筷子、湯碗到平盤都能妥善收納。外觀提供獨立式、半嵌式與全嵌式三種版本，可搭配不同廚房格局與裝潢風格。

嘉儀表示，KE烘碗洗碗機針對台灣家庭的空間與使用習慣設計，適合希望整合烘碗與洗碗功能、減少廚房占用空間的消費者，即日起於嘉儀展示中心、百貨專櫃、家電賣場及電商平台販售。

▲小米在台推出首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

小米近日在台上市旗下首款「桌上型洗碗機」產品，主打精巧機身設計與多功能整合，支援自動高溫清洗、烘乾與收納等功能，最多可同時清洗39件餐具，並具備五種不同洗程設定，適合2至5人家庭使用，售價11,999元。

Xiaomi 桌上型洗碗機採用上下雙向噴灑臂設計，標榜清洗過程可釋出高達34道水柱，去除碗盤上的油漬與食物殘渣。內建5種模式包括智慧清洗、標準清洗、高功率、快速與節能清洗，可依據實際餐具髒污程度調整，有網友分享一次洗程約3小時。

機體採用折疊式機門，打開機門加上機身約60公分，機身寬度55公分、深度35公分，即使廚房空間有限也能擺放，記得通風口與櫃牆面需預留20公分空間、距離上方櫃體需預留8公分，其產品需連接家庭水管直接供水。整體外觀以白色極簡風格為主，可搭配現代廚房多數裝潢風格。