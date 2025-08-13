fb ig video ETtoday search mobile

嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」　主打免拆櫃售價2.8萬元有找

>

▲嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」。（圖／品牌提供）

▲嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

嘉儀在台推出全新「KE烘碗洗碗機」，主打結合洗碗與烘碗功能，容量可一次容納16人份餐具，並以最低76.5公分的機身高度，強調貼合台灣常見廚櫃設計，安裝時免拆櫃、免改裝，售價27,500元起。

KE烘碗洗碗機內建7種洗程，最高可用75度C高溫清洗，其中「AI智慧洗」能自動判斷碗盤髒污程度，調整水溫與洗滌時間，兼顧清潔力與節能效果。五組強力沖水臂搭配單層分區清洗設計，能依餐具數量靈活啟動不同清洗區域，日常少量餐具與聚會後的大量餐具都能對應。

▲嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」。（圖／品牌提供）

產品配備獨立熱風烘碗模式與UV紫外線除菌，搭配7天乾燥儲存功能，洗後可透過冷熱風交替與雙風扇設計持續排濕、通風，避免餐具反潮與異味，相當於兼具收納功能的「會呼吸碗櫃」。

▲嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」。（圖／品牌提供）

機體採三層碗籃設計，上層高度可調整，方便放置高腳杯、大鍋等大型器皿，從筷子、湯碗到平盤都能妥善收納。外觀提供獨立式、半嵌式與全嵌式三種版本，可搭配不同廚房格局與裝潢風格。

▲嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」。（圖／品牌提供）▲嘉儀16人份洗碗機兼具「烘碗功能」。（圖／品牌提供）

嘉儀表示，KE烘碗洗碗機針對台灣家庭的空間與使用習慣設計，適合希望整合烘碗與洗碗功能、減少廚房占用空間的消費者，即日起於嘉儀展示中心、百貨專櫃、家電賣場及電商平台販售。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

▲小米在台推出首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

小米近日在台上市旗下首款「桌上型洗碗機」產品，主打精巧機身設計與多功能整合，支援自動高溫清洗、烘乾與收納等功能，最多可同時清洗39件餐具，並具備五種不同洗程設定，適合2至5人家庭使用，售價11,999元。

Xiaomi 桌上型洗碗機採用上下雙向噴灑臂設計，標榜清洗過程可釋出高達34道水柱，去除碗盤上的油漬與食物殘渣。內建5種模式包括智慧清洗、標準清洗、高功率、快速與節能清洗，可依據實際餐具髒污程度調整，有網友分享一次洗程約3小時。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

機體採用折疊式機門，打開機門加上機身約60公分，機身寬度55公分、深度35公分，即使廚房空間有限也能擺放，記得通風口與櫃牆面需預留20公分空間、距離上方櫃體需預留8公分，其產品需連接家庭水管直接供水。整體外觀以白色極簡風格為主，可搭配現代廚房多數裝潢風格。

▲小米推首款桌上型洗碗機。（圖／品牌提供）

關鍵字：

嘉儀, KE烘碗洗碗機, 家電, 台灣設計, 新品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

《不斷更新》楊柳颱風襲台　20間百貨宣布8／13停業

《不斷更新》楊柳颱風襲台　20間百貨宣布8／13停業

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

《凡人修仙傳》金晨甩肉10kg練出冰塊腹肌　每天喝排毒蔬果汁當代餐 貝克漢被長子與媳婦切割　重溫誓詞只有女方富爸爸家族見證 貝克漢的勞力士「拼圖錶」超可愛　不顯示日期改秀表情符號 安格斯12星座一周運勢8／11-8／17　雙子能暢所欲言、射手別急著告白 C羅獻1.5億巨鑽求婚　女友戴「鴿子蛋」喊我願意 60歲張曼玉狀態驚艷！私服露490元UNIQLO T恤、搭Gucci休閒包超時髦 颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面