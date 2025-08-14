fb ig video ETtoday search mobile

專家教你擊退成人痘　光是抑菌只會讓肌膚更敏感

▲▼痘痘不再作怪！專家教你擊退成人痘　 。（圖／Pixabay）

▲成人痘好發在下顎、胸口與背部。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

根據調查，過去十年全球成人痘盛行率已增加10%，其中女性受到的影響尤其顯著，除了壓力、生活節奏失衡與情緒等外在因素外，女性特有的荷爾蒙波動更是誘發痘痘的關鍵。

在許多專家眼中，「成人痘」比青春痘更難纏；其原因在於成人痘往往伴隨更深層的肌膚壓力反應，使膚況更加不穩，導致更容易留下難以消除的痘後色素沉澱，修復週期也相對更長。

成人痘的膚況多呈現「外油內乾＋肌膚敏弱」的矛盾狀況，且好發部位多集中於下顎線、唇周、脖子兩側、胸口與背部；許多人面對成人痘時，習慣選擇使用高濃度A酸類產品，卻忽略了這類產品若使用不當，反而會破壞肌膚防禦力，造成屏障不穩，導致肌膚越擦越敏感、脆弱。

專家研究發現，肌膚真正的需求是「平衡」，換句話說，維持肌膚菌叢生態的健康平衡，比一昧地抑菌更為重要。因此，單純的抗痘並非長遠之計，唯有透過調理肌膚微生態，維持微生菌叢的穩定與平衡，才能從根源還原肌膚本身的健康狀態，終結成人痘的惡性循環。

★痘痘肌推薦

▲▼抗痘。（圖／品牌提供）

▲Melvita 毛孔淨瑕平衡凝乳，40ml，1,380元。

柔霧觸感的清爽精華凝乳，以柳蘭活性精華與鋅雙搭，有效控管皮脂分泌，解除肌膚油膩困擾，預防粉刺痘症瑕疵。搭配玻尿酸、植物性甘油以及蘆薈汁，三重保濕力柔嫩膚質。

▲▼抗痘。（圖／品牌提供）

▲德卡 純淨抗痘水凝乳，50ml，3,000元。

幫助提升皮膚的微生菌叢平衡，更針對成人痘衍生的乾燥脫皮、毛孔粗大、粗糙與屏障受損等初老徵兆，設計多重植萃與活性配方，有效強化肌膚保水力與防禦力，使用起來並散發淡淡薰衣草、檸檬、快樂鼠尾草、迷迭香、茶樹的天然複方香氣。

成人痘, 肌膚微生態, 女性健康, 護膚品, 專家解析

3大「約會地雷」別再踩！連第一面都保不住的戀愛NG行為曝光

3大「約會地雷」別再踩！連第一面都保不住的戀愛NG行為曝光

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣

