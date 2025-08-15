fb ig video ETtoday search mobile

學投資最重要的第一步　從認真工作開始養成

>

文／阿婆姐姐　圖／幸福文化、達志示意圖

沒有認真工作，哪來閒錢投資？

我們靠著錢能做的事，大概可以分為四大類：1.賺錢；2.花錢；3.增值；4.捐款。

1就是勞務所得和事業所得，2是消費行為，3是理財與投資，4是捐款。這幾個裡面，哪一個最重要呢？我認為最重要的是1賺錢。其實這4點都很重要，但如果沒有1，哪有接下來的2、3、4呢？

投資的根本，就是做好自己的本業。但近期很多人本末倒置，沉浸在3（增值）裡。當你運氣不錯，靠著股票跟房地產賺近一大筆錢的時候，上班賺的薪水就會微不足道。

坐著不動就可以賺近幾千、幾億韓元，很容易讓人陷入「我何必辛苦工作，把自己累成狗」的想法，低估了自己本業的價值。但就我個人而言，即使透過股票和房地產獲利，我也不會賦予它太大的意義，情緒也不會為此陰晴不定。因為不論如何，相較於這些獲利，每個月穩定進帳的薪水、我的勞動所得，才是真正有價值、值得珍惜的東西。

投資,工作,理財,電腦,事業,,。（圖／達志示意圖）

從認真工作開始做起

我的投資原則是：「不論發生什麼事情，都要認真工作。」各位也一起把本業做好，把投資當成興趣。本業因人而異、因時而異，如果你是一位學生就認真讀書；如果你是一個成人，就做好自己的本業（工作或事業）。不想做好份內的事情，想靠著投資翻轉人生？人生才沒那麼容易被翻轉。

首先，提升自己工作上的專業，把工作做好更重要。在公司裡，工作能力好的人才會獲得肯定，升遷也比較快。反而是一頭栽在投資裡，疏忽工作的人，會被別人甩在後頭（其實工作表現好的人往往也比較會投資，因為他們知道怎麼把自己的能量用在最適合的地方）。

你是否也在該做某件事的時候，把真正該做的事情擱置一旁了呢？好好檢討一下，是不是急著想賺快錢，在投資上耗費太多時間和精力了。對20∼30歲的你來說，提高身價才是最棒的理財方式。這段時間，你應該投資自己，培養自己的專業程度，專注在提升自我價值，而不是提升自己對於不勞而獲的慾望。投資的種子基金，終究來自於你的勞動所得，所以說，重要的是擁有一份可靠的收入，並持續培養自己的能力。

安穩，比速度更重要

有些話，我一定要告訴剛踏入社會的新鮮人。如果你還沒找到工作，或是找的工作感覺沒什麼前途、不太穩定。那麼，你最優先的課題絕對是找到一份穩定的工作，或是適合你的職業。

在不穩定的狀態下，很難安心做投資。投資的時候絕對不能心急，如果自身的狀態不穩定，往往會變得太急躁、太貪婪。我看過太多人，因為不當投資而賠錢，你不能在一條地基沒打穩的道路上奔跑，如果你的工作還不穩定，還沒站穩腳步，就先全神貫注打好基礎，現階段這件事比賺錢更重要。

很多年輕人都想儘早實現財富自由，但你們應該都知道，財富自由無法一蹴而就，想實現就必須付出巨大的努力和痛苦。就算你要花上很長的一段時間也沒關係，不要跟他人作比較。按照自己的節奏做好準備、努力學習。過程雖然痛苦，但你會慢慢成長，一步一步走向致富之途。

投資,工作,理財,電腦,事業,,。（圖／達志示意圖）

再怎麼盯著看，股票也不會立刻上漲

我之所以開始鑽研房地產，是因為有多餘的時間。下班回到宿舍，距離睡前還有6個小時左右的時間。我不看電視和串流影音，不管讀再多的書還是剩下很多時間。所以我想，既然我已經會賺錢了，不如來學一下怎麼用錢滾錢吧！我找了幾種方式，也因此接觸到了房地產。

因為我是利用業餘時間學習，所以不會太過沉迷，也不會妨礙到我的本業。聽說有很多上班族連到公司也忙著看股票，早上9點一到廁所全被占滿。還有人會在電腦螢幕的角落開著股票視窗，一邊上班一邊盯盤。

老是在意當天的漲跌，就是對持股沒信心

上班的時候腦子裡還想著其他事情，肯定沒辦法專注在工作之上（雖然當事人一定不會承認）。這種情況其他同事都看在眼裡，上司也不是笨蛋，當然也都知道。至少在公司上班的時候，應該要專注在工作上，確保自己的工作不會出狀況。如果你不想專心工作，只想一直盯盤，那你乾脆去證券公司上班算了。

重點是，不斷盯盤代表你對自己的投資沒有信心。不管是股票還是房地產，如果你時時刻刻都掛念著它，代表你缺乏信心，這多半是因為你看到大家都在買，就跟風買進，或是聽信別人的三言兩語就跟著下手。如果那是你自己認真鑽研，充滿信心做出的選擇，那你又怎麼會不信任它，焦慮不安的一直盯著它看？

經過自行判斷的投資決策，因為你有信心，所以不用擔心受怕。投資後，放著就行了。如此一來，你也能專注在本業上。以我為例，我的股票資產大多都是美國的ETF，投資美股有個好處，開盤時間和工作時間會錯開來，所以完全不影響日常生活（美股交易時間為韓國時間23:30至隔天06:00，夏令時間為22:30至隔天05:00）。

由於開盤時間是從韓國的深夜到隔天凌晨，根本不可能熬夜盯盤，只能參考前一天的收盤價，設定好合理的價格提前掛單，然後就上床睡覺。而且我是長期存股，只買不賣，所以買完就沒事了，不需要盯盤，也幾乎沒有時間去看股票圖表上上下下。因為不內耗，所以投資時心情也總是處在平靜的狀態，這也是為什麼我可以穩定進行長期投資的原因。

專注本業，投資的機會自然會上門

投資這件事，不會只有持續一、兩年，而是要奮戰一輩子，所以我們必須打造出健康的投資模式。如果投資影響你的本業，消耗了你的時間與精神，久而久之將會身心俱疲，又怎麼能長期抗戰？

如果你現在過度熱衷於投資，甚至把本業拋諸腦後，那就暫時停下它吧。重新檢視自己的正職，別忘了，這才是你人生的支柱。只有用勞動所得建立穩定的現金流，才能享受投資，日後就算遇到什麼困境，也才有堅持下去的自信。
 

【推薦書籍】

理財,金錢,投資,,。（圖／達志示意圖）

書名：《不怕老後沒錢花》

作者：阿婆姐姐

簡介：在外商奮鬥了10年的上班族，也是一位理財YouTuber。秉持著「幸福的退休生活由我自己打拚！」的信念，從20幾歲就開始為退休做準備，也早早就領悟到了，自己的靠山要自己打造所帶來的幸福感。

出版社：幸福文化

關鍵字：

不怕老後沒錢花, 阿婆姐姐, 幸福文化, 理財, 投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【默默被可愛到了】凌晨捕捉到小畫家在玻璃作畫「膽小狗英雄」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目

颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法 龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量 《夢想成為律師的律師們》7金句：愛情的濃淡只有經過沸水浸泡，才能知曉 超便利！「冰鎮按摩眼霜」超紅　一觸冰涼改善眼周疲態 JINS為歧視影片再次道歉止血　唐氏症基金會：盼一起推動友善公益 周子瑜新照狀態滿分！嘟嘟唇＋水光眼網喊：這才是初戀臉天花板 婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面