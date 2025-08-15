學投資最重要的第一步　從認真工作開始養成

文／阿婆姐姐 圖／幸福文化、達志示意圖

沒有認真工作，哪來閒錢投資？



我們靠著錢能做的事，大概可以分為四大類：1.賺錢；2.花錢；3.增值；4.捐款。

1就是勞務所得和事業所得，2是消費行為，3是理財與投資，4是捐款。這幾個裡面，哪一個最重要呢？我認為最重要的是1賺錢。其實這4點都很重要，但如果沒有1，哪有接下來的2、3、4呢？

投資的根本，就是做好自己的本業。但近期很多人本末倒置，沉浸在3（增值）裡。當你運氣不錯，靠著股票跟房地產賺近一大筆錢的時候，上班賺的薪水就會微不足道。

坐著不動就可以賺近幾千、幾億韓元，很容易讓人陷入「我何必辛苦工作，把自己累成狗」的想法，低估了自己本業的價值。但就我個人而言，即使透過股票和房地產獲利，我也不會賦予它太大的意義，情緒也不會為此陰晴不定。因為不論如何，相較於這些獲利，每個月穩定進帳的薪水、我的勞動所得，才是真正有價值、值得珍惜的東西。

從認真工作開始做起



我的投資原則是：「不論發生什麼事情，都要認真工作。」各位也一起把本業做好，把投資當成興趣。本業因人而異、因時而異，如果你是一位學生就認真讀書；如果你是一個成人，就做好自己的本業（工作或事業）。不想做好份內的事情，想靠著投資翻轉人生？人生才沒那麼容易被翻轉。

首先，提升自己工作上的專業，把工作做好更重要。在公司裡，工作能力好的人才會獲得肯定，升遷也比較快。反而是一頭栽在投資裡，疏忽工作的人，會被別人甩在後頭（其實工作表現好的人往往也比較會投資，因為他們知道怎麼把自己的能量用在最適合的地方）。

你是否也在該做某件事的時候，把真正該做的事情擱置一旁了呢？好好檢討一下，是不是急著想賺快錢，在投資上耗費太多時間和精力了。對20∼30歲的你來說，提高身價才是最棒的理財方式。這段時間，你應該投資自己，培養自己的專業程度，專注在提升自我價值，而不是提升自己對於不勞而獲的慾望。投資的種子基金，終究來自於你的勞動所得，所以說，重要的是擁有一份可靠的收入，並持續培養自己的能力。

安穩，比速度更重要



有些話，我一定要告訴剛踏入社會的新鮮人。如果你還沒找到工作，或是找的工作感覺沒什麼前途、不太穩定。那麼，你最優先的課題絕對是找到一份穩定的工作，或是適合你的職業。

在不穩定的狀態下，很難安心做投資。投資的時候絕對不能心急，如果自身的狀態不穩定，往往會變得太急躁、太貪婪。我看過太多人，因為不當投資而賠錢，你不能在一條地基沒打穩的道路上奔跑，如果你的工作還不穩定，還沒站穩腳步，就先全神貫注打好基礎，現階段這件事比賺錢更重要。

很多年輕人都想儘早實現財富自由，但你們應該都知道，財富自由無法一蹴而就，想實現就必須付出巨大的努力和痛苦。就算你要花上很長的一段時間也沒關係，不要跟他人作比較。按照自己的節奏做好準備、努力學習。過程雖然痛苦，但你會慢慢成長，一步一步走向致富之途。

再怎麼盯著看，股票也不會立刻上漲



我之所以開始鑽研房地產，是因為有多餘的時間。下班回到宿舍，距離睡前還有6個小時左右的時間。我不看電視和串流影音，不管讀再多的書還是剩下很多時間。所以我想，既然我已經會賺錢了，不如來學一下怎麼用錢滾錢吧！我找了幾種方式，也因此接觸到了房地產。

因為我是利用業餘時間學習，所以不會太過沉迷，也不會妨礙到我的本業。聽說有很多上班族連到公司也忙著看股票，早上9點一到廁所全被占滿。還有人會在電腦螢幕的角落開著股票視窗，一邊上班一邊盯盤。

老是在意當天的漲跌，就是對持股沒信心



上班的時候腦子裡還想著其他事情，肯定沒辦法專注在工作之上（雖然當事人一定不會承認）。這種情況其他同事都看在眼裡，上司也不是笨蛋，當然也都知道。至少在公司上班的時候，應該要專注在工作上，確保自己的工作不會出狀況。如果你不想專心工作，只想一直盯盤，那你乾脆去證券公司上班算了。

重點是，不斷盯盤代表你對自己的投資沒有信心。不管是股票還是房地產，如果你時時刻刻都掛念著它，代表你缺乏信心，這多半是因為你看到大家都在買，就跟風買進，或是聽信別人的三言兩語就跟著下手。如果那是你自己認真鑽研，充滿信心做出的選擇，那你又怎麼會不信任它，焦慮不安的一直盯著它看？

經過自行判斷的投資決策，因為你有信心，所以不用擔心受怕。投資後，放著就行了。如此一來，你也能專注在本業上。以我為例，我的股票資產大多都是美國的ETF，投資美股有個好處，開盤時間和工作時間會錯開來，所以完全不影響日常生活（美股交易時間為韓國時間23:30至隔天06:00，夏令時間為22:30至隔天05:00）。

由於開盤時間是從韓國的深夜到隔天凌晨，根本不可能熬夜盯盤，只能參考前一天的收盤價，設定好合理的價格提前掛單，然後就上床睡覺。而且我是長期存股，只買不賣，所以買完就沒事了，不需要盯盤，也幾乎沒有時間去看股票圖表上上下下。因為不內耗，所以投資時心情也總是處在平靜的狀態，這也是為什麼我可以穩定進行長期投資的原因。

專注本業，投資的機會自然會上門



投資這件事，不會只有持續一、兩年，而是要奮戰一輩子，所以我們必須打造出健康的投資模式。如果投資影響你的本業，消耗了你的時間與精神，久而久之將會身心俱疲，又怎麼能長期抗戰？

如果你現在過度熱衷於投資，甚至把本業拋諸腦後，那就暫時停下它吧。重新檢視自己的正職，別忘了，這才是你人生的支柱。只有用勞動所得建立穩定的現金流，才能享受投資，日後就算遇到什麼困境，也才有堅持下去的自信。



【推薦書籍】



書名：《不怕老後沒錢花》

作者：阿婆姐姐

簡介：在外商奮鬥了10年的上班族，也是一位理財YouTuber。秉持著「幸福的退休生活由我自己打拚！」的信念，從20幾歲就開始為退休做準備，也早早就領悟到了，自己的靠山要自己打造所帶來的幸福感。

出版社：幸福文化