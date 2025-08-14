皮膚科醫師教卸妝5重點　卸妝水小心過度摩擦、油類記得乳化完全

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

肌膚清潔是保養首要步驟，不管有沒有上妝，都需要做到潔凈，避免肌膚出現NG問題，尤其是有化妝或是防曬的女性，更是要做好卸妝的步驟，林口長庚皮膚科主治醫師吳明穎就提出5大「保養型卸妝」觀點，跟著做肌膚才能越洗越美。

＃減少摩擦刺激

很多人卸妝都喜歡用卸妝巾搭配卸妝水擦拭，但其實過度的摩擦，很容易讓肌膚出現泛紅、敏感的狀況，建議可以使用質地比較豐盈的卸妝產品，像是卸妝油、卸妝霜，可以避免拉扯肌膚。

＃以油溶油

現在市面上的產品，大多數都會標榜防脫妝、防水、抗汗等等，越是持久的產品，卸除需要更多心力，建議挑選油類型的卸妝產品，才可以把那些多餘的彩妝卸乾淨，避免殘留。

＃避開礦物油

既然選擇卸妝油類型的產品，那就要選用好油，避免不好的礦物油殘留在臉部肌膚，這樣很容易造成敏感、長粉刺或是痘痘等狀況出現。

＃徹底乳化

想要讓肌膚沒有髒污、殘妝，徹底清潔乳化是很重要的步驟，建議水溫不要太高，接近人體的溫度就好，然後沖洗臉部肌膚，等到洗出來是清水就代表乳化完全。

＃卸後水嫩保濕

洗卸產品最怕的就是洗完之後，臉部肌膚乾澀緊繃，這對肌膚來說也是一大傷害，建議可以挑選比較溫和的卸妝產品，讓肌膚洗卸完之後，依舊保持水潤。