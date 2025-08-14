一鍵做出威尼斯花神咖啡　Nespresso限量聯名膠囊開啟義式風情

▲Nespresso與威尼斯花神咖啡推限量聯名膠囊。（圖／品牌提供）



記者蔡惠如／綜合報導

Nespresso與義大利威尼斯Caffè Florian福里安花神咖啡館合作，推出限量聯名咖啡膠囊，把義式經典風味帶進日常生活；伯朗咖啡則在即飲市場推出「Pure Brew甜點系咖啡」，將甜點靈感融入咖啡中，讓消費者隨手一瓶就能享受多層次風味。

Nespresso與1720年創立於的Caffè Florian合作，推出限量咖啡膠囊，選用來自巴西與宏都拉斯的100%阿拉比卡豆，深度烘焙帶出木質辛香、可可與香料的層次，並帶有細緻酸香與微苦餘韻，適合以25ml或40ml濃縮杯量品飲。

消費者也可利用這款膠囊在家重現該館的經典特調「公爵咖啡」，將100毫升1.5%脂肪的牛奶打成熱奶泡，在杯中先加入5毫升黑巧克力糖漿，萃取40毫升膠囊咖啡倒入後，再加入奶泡，最後撒上約3克榛果碎屑，即可完成。

品牌表示，即起至8／31於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡，可兌換限定飲品「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」。至台北福里安花神咖啡館選購套餐，還可獲得Nespresso花神咖啡專屬小卡，享三重優惠，包括隨餐加贈一杯聯名膠囊咖啡、至指定Nespresso精品店兌換特調飲品、購買任一咖啡機加50顆膠囊，現折300元並贈價值1,020元的LUME Cappuccino杯盤組。

伯朗咖啡近期發表Pure Brew系列中新品「焦糖烤布蕾風味拿鐵」與「伯爵千層風味拿鐵」兩款甜點系咖啡，採100%咖啡原豆萃取與手沖工法，並使用紐西蘭鮮乳。焦糖烤布蕾款以焦糖與奶香為主調，帶有烤布蕾甜點的風味印象；伯爵千層款則融合伯爵茶佛手柑香與奶香，呈現層次分明的口感。

兩款新品為350ml瓶裝，售價40元，適合在通勤、辦公或午後休息時作為一份即開即飲的小確幸。