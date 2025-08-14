Rosé踩PUMA金屬賽車鞋帥美破表！IU清新駕馭NB復古跑鞋2010超勸敗

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

韓星穿搭始終是大家的焦點，女神IU、Rosé分別為New Balance與PUMA詮釋品牌新作，風格各異卻同樣吸睛，New Balance以千禧年代跑鞋為靈感，推出復古混搭風格的「NB 2010」，在材質與造型細節上呈現質感層次；PUMA則從賽車文化汲取靈感，推出閃耀銀色光澤的「SPEEDCAT Metallic 銀速賽車鞋」，將速度與未來感融為一體。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲New Balance找來亞太區形象大使IU演繹NB 2010全新造型 。（圖／品牌提供）

New Balance找來亞太區形象大使IU演繹NB 2010全新造型，將復古跑鞋元素轉化為日常穿搭亮點。IU身穿品牌圖案上衣與抽繩風衣外套，腳踩以奶油中底為亮點的NB 2010，清新又俏皮。此款鞋以2002R、1906R與860v2等經典鞋型為靈感，拼接短麂皮、合成皮革與網布，鞋面層次分明，搭載ABZORB緩震科技，不僅穿著舒適，也展現出都會年輕族群對復古機能風的熱愛。

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PUMA攜手時尚指標Rosé演繹全新升級的SPEEDCAT Metallic銀速賽車鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

PUMA則攜手時尚指標Rosé演繹全新升級的SPEEDCAT Metallic銀速賽車鞋，以金屬感詮釋未來時尚。Rosé穿上此鞋現身工業風廢車場，配上鏡面金屬細節與俐落鞋型，打造氣場全開的個人風格。此鞋款源自1999年誕生的經典SPEEDCAT，融合流線車身感輪廓與銀色亮面材質，重塑速度美學，8月14日 (四) 於 PUMA 全台門市、百貨及官方購物網站開賣。

韓星, 穿搭, NewBalance, PUMA, 速度美學

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

