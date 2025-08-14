貴婦最愛「銀座仁志川」微風信義快閃！現烤麝香葡萄生吐司好奢華

記者蔡惠如／綜合報導

日本高級生吐司品牌「銀座仁志川」近期進駐微風信義B1快閃，在日本常被形容為「值得排隊等待的奢華麵包」，受到不少高端人士青睞，且8／31前還推出限定「麝香葡萄生吐司」，採用每日現烤限量供應，連吃個吐司都有滿滿的奢華感。

▲「銀座仁志川」快閃微風信義，推超奢華麝香葡萄生吐司。（圖／業者提供）

「銀座仁志川」創立於2018年，曾在日本創下連續80天完售紀錄，並入選奧斯卡提名者禮品清單，被視為日本伴手禮代表之一。品牌以「水」為靈魂，採用獨家鹼性離子水揉製麵糰，搭配加拿大小麥粉、北海道奶油與天然蜂蜜，並透過職人嚴格掌握揉製與發酵時間，打造出如絲絨般柔軟、香氣濃郁的吐司。切開時內餡呈現細緻的螺旋狀紋理，讓人超想拍照打卡。

快閃店除招牌經典款外，特別引進兩款季節限定商品，包括選用來自靜岡的皇冠哈密瓜的「哈密瓜生吐司」，果香甜美且多汁，與吐司的柔軟麵體相互融合，帶來清爽的夏季口感；以及超奢華的「麝香葡萄生吐司」，用芳香四溢的麝香葡萄為靈感，內餡飽滿，香氣高雅，入口能同時感受吐司綿密與果香的層次變化，兩款皆每日限量供應。

銀座仁志川的吐司在日本常被形容為「值得排隊等待的奢華麵包」，除了原料與工法講究，每條吐司皆由職人現烤製作，確保最佳口感。對喜愛日式高級麵包或尋找特色伴手禮的消費者來說，這次的微風信義快閃是一次難得的近距離體驗機會。

無獨有偶的，星巴克近期則在夏季尾聲，推出兩款麝香葡萄飲品，包括「麝香葡萄風味吉利星冰樂」與「麝香葡萄風味冷萃咖啡」。前者將麝香葡萄風味與奶霜星冰樂結合，加入葡萄果肉吉利增添口感；後者則將冷萃咖啡融合麝香葡萄檸檬冰沙，搭配葡萄果凍與果肉，帶來咖啡與果香交融的清爽體驗，售價160元起。