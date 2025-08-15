小樽洋菓子舖LeTAO快閃101　吃招牌雙層起司蛋糕免跑北海道

▲小樽洋菓子舖LeTAO首度快閃台北101，開賣自家招牌「原味雙層起司蛋糕」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

北海道甜點品牌「小樽洋菓子舖LeTAO」於8／12至10／12首次進駐台北101購物中心B1快閃，主打經典「原味雙層起司蛋糕」與台灣限定「中秋綜合禮盒」。前者以上下兩層不同工法特別口感，成為經典暢銷品；中秋禮盒則一次集結三款夾心餅乾，走分享路線適合節慶送禮，快閃店還有滿額贈與跟季節限定品，免搭飛機也能品嚐北海道風味。

快閃店必收經典款「原味雙層起司蛋糕」採上層生起司、下層烤起司的兩段製作，上層以義大利AMBROSI馬斯卡彭與北海道鮮奶組成，不經烘烤；下層以澳洲奶油起司烘焙，堆疊出乳脂感與綿密感的差異，為品牌長年熱銷的核心商品，售價為820元。

更棒的是還有季節限定甜點，8月中旬推出「夏季芒果蛋糕」，售價900元，以及「哈密瓜雙層起司蛋糕」，售價840元，並有「杏仁抹茶」、「夏威夷果咖啡」、「尼加拉葡萄風味」等巧克力豆系列，9月中旬再推以起司慕斯包覆整顆蜜柑的「雪之光」，售價1,000元，讓消費者可品嘗到夏季餘韻。

▲雪之光。

▲尼加拉白葡萄生巧克力。

此外鎖定中秋禮盒伴手禮需求，也推出台灣限定「中秋綜合禮盒27入」，包裝由日本總部為台灣中秋節量身設計，內含紅茶巧克力夾心餅乾、色內通起司夾心餅乾與色內通牛奶夾心餅乾各9入，售價1,300元。業者表示，活動期間購買任三款蛋糕可獲贈LeTAO保冷袋，餅乾類單筆滿5,000元加贈品牌限定紀念品。

日本高級生吐司品牌「銀座仁志川」近期進駐微風信義B1快閃，在日本常被形容為「值得排隊等待的奢華麵包」，受到不少高端人士青睞，且8／31前還推出限定「麝香葡萄生吐司」，採用每日現烤限量供應，連吃個吐司都有滿滿的奢華感。

▲「銀座仁志川」快閃微風信義，推超奢華麝香葡萄生吐司。（圖／業者提供）

「銀座仁志川」創立於2018年，曾在日本創下連續80天完售紀錄，並入選奧斯卡提名者禮品清單，被視為日本伴手禮代表之一。品牌以「水」為靈魂，採用獨家鹼性離子水揉製麵糰，搭配加拿大小麥粉、北海道奶油與天然蜂蜜，並透過職人嚴格掌握揉製與發酵時間，打造出如絲絨般柔軟、香氣濃郁的吐司。切開時內餡呈現細緻的螺旋狀紋理，讓人超想拍照打卡。

快閃店除招牌經典款外，特別引進兩款季節限定商品，包括選用來自靜岡的皇冠哈密瓜的「哈密瓜生吐司」，果香甜美且多汁，與吐司的柔軟麵體相互融合，帶來清爽的夏季口感；以及超奢華的「麝香葡萄生吐司」，用芳香四溢的麝香葡萄為靈感，內餡飽滿，香氣高雅，入口能同時感受吐司綿密與果香的層次變化，兩款皆每日限量供應。