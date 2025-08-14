曬後保養重點「先舒緩、後修護」　絲瓜籽油、大葉車前草都推薦

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

防曬已成為日常保養不可或缺的關鍵，紫外線不僅會造成曬紅、曬傷、乾燥與細紋，長時間曝曬更會加速膠原蛋白流失，10/10 HOPE 產品教育訓練講師Ashton指出，防曬與曬後修復是夏日保養中相輔相成的步驟，唯有兼顧防護與修復，才能構築穩固的肌膚防護屏障。

Ashton表示，曬後保養的核心在於「先舒緩、後修護」，即時舒緩鎮定因曝曬引起的肌膚不適，再搭配含有如絲瓜籽油、大葉車前草萃取、黃芪、猴麵包樹籽油等修復成分的護理程序，幫助受損肌膚迅速恢復穩定健康狀態，抵禦紫外線造成的傷害。另外，防曬產品需長時間停留於肌膚表面，並形成持久防護膜，挑選成分天然、溫和不刺激的配方格外重要。

【推薦單品】

＃AHRES 光透抗UV防曬霜，90g、售價1150元

運用獨特「複合性護膚防護技術」，將防曬成分以微膠囊包覆，不易刺激肌膚，同時提高防護力，搭配黃芩根萃取物，幫助保濕、修護，芙蓉花發酵液、益生菌、益生元等保養美容成分，保持皮膚表面菌叢平衡，調理同時滋養肌膚，輕盈水潤質地，兼具高效防曬與舒適度，輕鬆抵禦紫外線。

＃VERSO N°2 全光譜防曬清透乳，40ml、售價2100元

全面抵禦紫外線（UVB、UVA）及深層藍光（HEV），有效預防曬傷、光老化及藍光造成的傷害，給肌膚全方面防護，獨家添加Algica瑞典矽藻，增強11% SPF作用、阻擋空汙、深層補水，燕麥舒緩肌膚，改善疲憊及暗沉，維生素E對抗環境侵害，加強整體護膚成分功效。

＃Neal's Yard Remedies 薰衣草蘆薈涼感霜，60ml、售價850元

專為曬後、泛紅、燥熱、搔癢不適所設計，蘊含蘆薈與天然薰衣草精油，提供肌膚立即沁涼舒緩感，改善曬後緊繃乾燥，恢復肌膚自然平衡，特別添加被譽為「綠色OK繃」的大葉車前草萃取，富含鋅元素有助修護，搭配有機蜂蠟，形成鎖水防護屏障，保水同時抵禦外界刺激，質地輕盈不黏膩，為肌膚急救首選。

＃BAKEL 勻亮修復抗老曬後乳，150ml、售價2500元

針對曬後受損肌膚，提供即時舒緩與鎮定，運用專利配方Tyr‑excel增強肌膚屏障同時對抗衰老，富含絲瓜籽油清爽親膚，有效潤澤、舒緩，並且形成抵禦紫外線的保護屏障，搭配薄荷醇、羅馬洋甘菊花油，深入替肌膚補水滋養，也達到舒緩作用，同時全方位抗老修護。