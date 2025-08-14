fb ig video ETtoday search mobile

C羅1.5億巨鑽戒套住喬治娜！世界最閃準新娘「8招翹臀菜單」同步公開

>

世界最閃準新娘！C羅送價值1.5億巨鑽戒套住喬治娜！同步公開翹臀嬌妻的「8招翹臀菜單」！

▲C羅與交往8年的喬治娜正式邁入人生新篇章。（圖／IG@georginagio，下同）

圖文／CTWANT

傳奇足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與交往8年的喬治娜（Georgina Rodríguez）正式邁入人生新篇章！喬治娜在Instagram上分享求婚照，手上那枚中央主石重達25至30克拉的橢圓白鑽，兩側鑲嵌輔鑽的經典三石戒，閃耀光芒幾乎比手指還寬。根據《WWD》推估，這枚鑽戒價值高達500萬美金（約台幣1.5億元），可謂今年婚禮珠寶的天花板。

世界最閃準新娘！C羅送價值1.5億巨鑽戒套住喬治娜！同步公開翹臀嬌妻的「8招翹臀菜單」！

兩人2016年因Gucci專櫃邂逅，喬治娜當時還是櫃姐，卻一見傾心於來店的足球巨星。8年來，他們共同養育四名孩子，喬治娜更無條件照顧C羅與前女友的孩子，組成七口之家，愛情與家庭兼得。

世界最閃準新娘！C羅送價值1.5億巨鑽戒套住喬治娜！同步公開翹臀嬌妻的「8招翹臀菜單」！

除了愛情故事，之前《Netflix》紀錄片《我是喬治娜》（I Am Georgina）更揭開了她的日常，從豪宅、私人飛機、一日來回巴黎試禮服，到私人遊艇派對、摩納哥看賽車，以及牆面滿滿的愛馬仕包包，展現教科書等級的奢華生活。

然而，最讓粉絲稱羨的，除了她的「世界級巨鑽」，還有產後依舊完美的翹臀曲線。她曾分享自己不特別嚴格控管飲食，但熱愛運動，以下是她的8招「翹臀菜單」：

1. 健身房重量訓練

喬治娜的日常絕對少不了重量訓練，她會針對臀部、腿部與核心肌群，進行深蹲、硬舉、臀推等動作，搭配槓鈴或啞鈴增加阻力。重量訓練不僅能讓臀型更翹挺、腿部線條更緊緻，還能強化骨骼與肌肉的支撐力，讓整體姿態看起來更穩、更有氣場。

世界最閃準新娘！C羅送價值1.5億巨鑽戒套住喬治娜！同步公開翹臀嬌妻的「8招翹臀菜單」！

2. 芭蕾舞

從小學芭蕾的她，早就培養出優雅挺拔的體態。芭蕾訓練需要高度的核心控制與肌肉延展，能同時雕塑臀部、腿部與小蠻腰。喬治娜時常會在伸展或暖身時加入芭蕾動作，不但能提升穩定度、協調性，還能讓身體的線條修長而富有韻律感。

3. 飛輪

飛輪是她的有氧必備項目之一，強烈的踩踏動作能快速燃燒卡路里，同時鍛鍊大腿與臀部肌肉。她會交替使用不同阻力和速度進行間歇訓練，不只雕塑線條，還能提升心肺功能，讓整個人狀態更加緊實有活力。

世界最閃準新娘！C羅送價值1.5億巨鑽戒套住喬治娜！同步公開翹臀嬌妻的「8招翹臀菜單」！

4. TRX懸吊訓練

這項利用懸吊繩與自體重量進行的訓練，對核心與臀部肌群的啟動非常有效。喬治娜會透過調整繩索長度與傾斜角度，完成各種單腳蹲、臀橋、核心穩定等動作。TRX不僅能增加肌肉控制力，還能在短時間內訓練到全身，效率極高。

5. 登階機

比跑步機更針對臀腿發力的神器！登階機模擬不斷爬樓梯的動作，能深層刺激臀部、股四頭肌與腿後肌群，同時帶動核心與下背部肌肉。喬治娜會利用這台機器做中高強度訓練，讓臀部曲線更飽滿、腿部更修長。

世界最閃準新娘！C羅送價值1.5億巨鑽戒套住喬治娜！同步公開翹臀嬌妻的「8招翹臀菜單」！

6. 深蹲

翹臀經典動作非深蹲莫屬！不論是負重深蹲、跳躍深蹲，還是徒手深蹲，她都會靈活運用。更厲害的是，她甚至會在陪小孩玩耍時抓緊時間做幾組深蹲，把運動融入生活，讓翹臀練習不間斷。

7. 阻力彈力帶運動

這是喬治娜旅行時的必備運動工具，輕巧方便卻能帶來驚人訓練效果。她會將彈力帶套在膝蓋或腳踝位置，進行側走、後踢腿等動作，為臀部肌肉帶來額外刺激，避免肌肉鬆垮，讓線條始終緊緻。

世界最閃準新娘！C羅送價值1.5億巨鑽戒套住喬治娜！同步公開翹臀嬌妻的「8招翹臀菜單」！

8. 伸展收操

運動後的伸展對維持線條非常關鍵，喬治娜特別重視這一步。她會針對臀部、腿後肌群與腰部進行深度伸展，放鬆緊繃肌肉、預防運動傷害。這不僅能幫助恢復，更能讓身形維持柔美修長。

如今，這位即將成為「世界最閃新娘」的女人，不只收穫夢幻愛情與巨鑽戒，還用實力維持了火辣身材，讓全球粉絲既羨慕又佩服。接下來的婚禮細節，也勢必會再掀一波熱潮。

延伸閱讀
離譜私廚2／父親給「學弟」做裝潢　收75萬把新家拆成廢墟後大擺爛
她穿瑜伽褲、運動內衣晨跑被鄰居抱怨「穿太露、孩子要上學」　掀兩派論戰
原始連結

關鍵字：

周刊王, C羅, 喬治娜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目 戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣 G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子 女生日常3大NG行為　容易讓私密處發癢、飄異味 颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法 別等30年才後悔沒有理財！從關注開始、用時間賺錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面