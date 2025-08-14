C羅1.5億巨鑽戒套住喬治娜！世界最閃準新娘「8招翹臀菜單」同步公開

▲C羅與交往8年的喬治娜正式邁入人生新篇章。（圖／IG@georginagio，下同）

傳奇足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與交往8年的喬治娜（Georgina Rodríguez）正式邁入人生新篇章！喬治娜在Instagram上分享求婚照，手上那枚中央主石重達25至30克拉的橢圓白鑽，兩側鑲嵌輔鑽的經典三石戒，閃耀光芒幾乎比手指還寬。根據《WWD》推估，這枚鑽戒價值高達500萬美金（約台幣1.5億元），可謂今年婚禮珠寶的天花板。

兩人2016年因Gucci專櫃邂逅，喬治娜當時還是櫃姐，卻一見傾心於來店的足球巨星。8年來，他們共同養育四名孩子，喬治娜更無條件照顧C羅與前女友的孩子，組成七口之家，愛情與家庭兼得。

除了愛情故事，之前《Netflix》紀錄片《我是喬治娜》（I Am Georgina）更揭開了她的日常，從豪宅、私人飛機、一日來回巴黎試禮服，到私人遊艇派對、摩納哥看賽車，以及牆面滿滿的愛馬仕包包，展現教科書等級的奢華生活。

然而，最讓粉絲稱羨的，除了她的「世界級巨鑽」，還有產後依舊完美的翹臀曲線。她曾分享自己不特別嚴格控管飲食，但熱愛運動，以下是她的8招「翹臀菜單」：

1. 健身房重量訓練

喬治娜的日常絕對少不了重量訓練，她會針對臀部、腿部與核心肌群，進行深蹲、硬舉、臀推等動作，搭配槓鈴或啞鈴增加阻力。重量訓練不僅能讓臀型更翹挺、腿部線條更緊緻，還能強化骨骼與肌肉的支撐力，讓整體姿態看起來更穩、更有氣場。

2. 芭蕾舞

從小學芭蕾的她，早就培養出優雅挺拔的體態。芭蕾訓練需要高度的核心控制與肌肉延展，能同時雕塑臀部、腿部與小蠻腰。喬治娜時常會在伸展或暖身時加入芭蕾動作，不但能提升穩定度、協調性，還能讓身體的線條修長而富有韻律感。

3. 飛輪

飛輪是她的有氧必備項目之一，強烈的踩踏動作能快速燃燒卡路里，同時鍛鍊大腿與臀部肌肉。她會交替使用不同阻力和速度進行間歇訓練，不只雕塑線條，還能提升心肺功能，讓整個人狀態更加緊實有活力。

4. TRX懸吊訓練

這項利用懸吊繩與自體重量進行的訓練，對核心與臀部肌群的啟動非常有效。喬治娜會透過調整繩索長度與傾斜角度，完成各種單腳蹲、臀橋、核心穩定等動作。TRX不僅能增加肌肉控制力，還能在短時間內訓練到全身，效率極高。

5. 登階機

比跑步機更針對臀腿發力的神器！登階機模擬不斷爬樓梯的動作，能深層刺激臀部、股四頭肌與腿後肌群，同時帶動核心與下背部肌肉。喬治娜會利用這台機器做中高強度訓練，讓臀部曲線更飽滿、腿部更修長。

6. 深蹲

翹臀經典動作非深蹲莫屬！不論是負重深蹲、跳躍深蹲，還是徒手深蹲，她都會靈活運用。更厲害的是，她甚至會在陪小孩玩耍時抓緊時間做幾組深蹲，把運動融入生活，讓翹臀練習不間斷。

7. 阻力彈力帶運動

這是喬治娜旅行時的必備運動工具，輕巧方便卻能帶來驚人訓練效果。她會將彈力帶套在膝蓋或腳踝位置，進行側走、後踢腿等動作，為臀部肌肉帶來額外刺激，避免肌肉鬆垮，讓線條始終緊緻。

8. 伸展收操

運動後的伸展對維持線條非常關鍵，喬治娜特別重視這一步。她會針對臀部、腿後肌群與腰部進行深度伸展，放鬆緊繃肌肉、預防運動傷害。這不僅能幫助恢復，更能讓身形維持柔美修長。

如今，這位即將成為「世界最閃新娘」的女人，不只收穫夢幻愛情與巨鑽戒，還用實力維持了火辣身材，讓全球粉絲既羨慕又佩服。接下來的婚禮細節，也勢必會再掀一波熱潮。

