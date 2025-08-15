fb ig video ETtoday search mobile

莫文蔚「104公分美腿」零贅肉靠貓步走法！5大瘦身祕訣網讚演藝圈第一美腿

55歲莫文蔚「104公分美腿」零贅肉靠貓步走法，外加這4大瘦身祕訣曝光， 網讚：果然演藝圈第一美腿！

▲莫文蔚巡迴演唱會剛落幕。（圖／取自莫文蔚IG，下同）

圖文／CTWANT

《大秀一場》巡迴演唱會剛落幕的莫文蔚，舞台上一雙104公分的修長美腿，彷彿自帶聚光燈！55歲的她不只歌聲動人，體態更是零鬆弛、零贅肉，被譽為「娛樂圈第一美腿」的封號多年不動搖。粉絲都好奇，她究竟如何在忙碌巡演與生活間，保持這樣的逆天狀態？其實全靠這5大真實秘訣！

1. 倒立：核心＋腿部循環全啟動

莫文蔚多年來堅持練習倒立，不僅訓練核心肌群，也能促進下半身血液回流、減少腿部水腫，讓腿型線條緊實修長。

2. 睡前拉筋＋抬腿：消浮腫神器

她習慣睡前花10分鐘拉伸腿部後側，再將雙腿靠牆抬高，有效舒緩肌肉疲勞、促進循環，隔天起床腿型更筆直。

3. 「貓步」走路：日常燃脂＋矯正腿型

莫文蔚在日常走路時會刻意保持肩膀打開、腹部收緊、腳步直線向前的「貓步」，類似模特兒步伐，不僅能燃脂，還可改善腿型與骨盆姿勢。

4. 蘋果減肥法：急救瘦身招數

在有重要表演或拍攝前，她會短期以蘋果取代部分正餐，利用高纖低熱量幫助控制食慾與排空腸道，不過她也提醒這種方法不宜長期進行。

5. 熬湯調養：內外兼顧養氣色

香港人愛熬湯養生，莫文蔚也不例外，她經常在家熬製蘿蔔甘蔗湯等低卡湯水，藉由補水排濕、溫補身體，讓肌膚氣色紅潤、精神狀態更好。

原始連結

關鍵字：

周刊王, 莫文蔚, 瘦身

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

