自然捲超適合短髮！8款自然捲短髮推薦　耳下層次好整理不亂翹

總覺得自然捲只能留長髮？其實自然捲超適合短髮！只要搭配剪裁或燙髮，就能發揮自然捲原有的蓬鬆空氣感，不僅修飾臉型、也更好整理。尤其自然捲或粗硬髮質，透過外翹、波紋或空氣燙等造型，不怕亂翹毛躁，反而更有隨性慵懶的氛圍，這次整理出多款2025自然捲短髮燙髮推薦，從修飾輪廓到蓬鬆顯臉小，中短髮過渡期也超實用！

自然捲短髮髮型推薦：層次外翹燙

這款主打及肩長度＋低層次剪裁，髮尾微微外翹，搭配耳邊的塊狀線條，燙完自然又不厚重，非常適合自然捲與粗硬髮。捲度走平行感路線，不規則又帶有空氣感，整體散發率性、柔軟的中性氛圍，還能自然修飾下顎線與寬臉型。

適合臉型：方臉、圓臉、下顎角明顯

▲層次外翹燙。（圖／IG@__erimmm）

自然捲短髮髮型推薦：波紋層次燙

像是三管電棒般的細緻S型捲度，從根部一路延伸至髮尾，蓬鬆卻不毛躁，自然捲的人燙這款不僅捲度持久，也不怕早上醒來亂翹。瀏海也能一起燙出自然弧度，整體視覺減齡、綁起來也超修飾臉型，推薦給細軟髮或過渡期的髮型焦慮者。

適合臉型：鵝蛋臉、圓臉、髮量少的人

▲波紋層次燙。（圖／IG@koyyo.e）



自然捲短髮髮型推薦：內彎空氣燙

想要擁有自然柔順又輕盈的髮感？這款內彎空氣燙會是自然捲必收！高層次剪裁結合髮尾內彎設計，像羽毛般輕盈，燙完後髮質看起來滑順不毛躁，搭配空氣瀏海或八字瀏海更是減齡顯氣質，嘴邊肉也能偷偷被修飾！

適合臉型：長臉、臉部線條不明顯者

▲內彎空氣燙。（圖／IG@private_comma）

自然捲短髮髮型推薦：低層次內彎燙

這款層次圓弧內彎造型是自然捲也能輕鬆駕馭的經典範本，柔和的弧度從髮尾自然往內收，給人一種溫柔甜美的乖巧感。搭配空氣瀏海、八字瀏海更有小臉效果，重點是自然捲燙這款也不會亂翹或毛躁，維持感超高！

適合臉型：小圓臉、方臉、額頭偏短者

▲低層次內彎燙。（圖／IG@nana_9351）

自然捲短髮髮型推薦：凌亂碎捲燙

喜歡有個性氛圍的可以選擇這款偏高層次碎捲設計，像羊毛捲或果凍燙的風格，從中段開始蓬鬆捲起，即使自然捲本身帶毛躁感也不用擔心，燙完後只需搭配烘罩吹整，就能維持立體感又好整理。尤其適合髮量少、想要「看起來髮多」的人。

適合臉型：小臉、五官立體型、髮量少的人

▲凌亂碎捲燙。（圖／IG@chahong_ardor）

自然捲短髮髮型推薦：S型外翻捲

這款是都市感十足的外翻S型線條，落在鎖骨或及肩長度，線條蓬鬆且輪廓感明顯，自然捲搭配外翻造型不僅不會亂翹，還能讓髮質看起來更有型。這款特別適合下顎角明顯、高顴骨或長臉型的女孩，有修飾輪廓＋提升柔和度的效果。

適合臉型：長臉、高顴骨、方臉

▲S型外翻捲。（圖／IG@__erimmm）

自然捲短髮髮型推薦：自然層次短鮑伯

這款利用自然捲髮流本身的蓬鬆感，加上輕層次＋鮑伯剪裁，打造自然圓弧的蓬鬆輪廓，髮尾不需特別燙也能呈現內彎或外翹的隨性線條。尤其適合微捲或軟自然捲髮質，隨便撥撥就有型，懶人也能駕馭。

適合臉型：圓臉、方臉（可修飾兩頰）

▲自然層次短鮑伯。（圖／IG@salonde.22）

自然捲短髮髮型推薦：耳下層次短髮

以耳下長度為基底，搭配層次剪裁，讓自然捲的捲度集中在髮尾或後腦杓位置，製造出立體的圓弧後腦輪廓。不用燙也不怕髮尾亂翹，整理時只要順髮流吹乾、抓點定型噴霧就搞定！

適合臉型：長臉、下顎明顯臉型

▲耳下層次短髮。（圖／IG@1yd11）



