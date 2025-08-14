ZARA聯名奶油小熊童趣學院風太可愛！UNIQLO寶可夢卡牌UT玩家必收

記者鮑璿安／綜合報導

今夏聯名服飾熱潮再起，ZARA與超人氣角色奶油小熊Butterbear攜手推出第二波童趣聯名系列，以可愛學院風為主軸帶來滿滿療癒穿搭提案；UNIQLO則與《寶可夢集換式卡牌遊戲》首次合作，推出全新 Pokémon UT 系列，融入熱血訓練家的收藏精神。





▲ZARA本次與Butterbear全新聯名。（圖／品牌提供）

ZARA本次與Butterbear的全新聯名，延續上一波的可愛童趣風，進一步強調「學院風混搭」，設計主軸聚焦於幾何條紋與格紋元素，單品涵蓋長短POLO衫、T恤、風衣外套、開襟毛衣等高實穿度款式，透過拼接與疊搭展現從夏末到秋初皆宜的搭配彈性。不只服飾多樣，配件區域也全面升級，包括絨毛吊飾、格紋髮飾、蕾絲領巾、貼紙與襪子等，全都融入復古校園風的可愛設計語彙。此波聯名更首次擴展為全齡化系列，推出男女裝共同單品，讓大小朋友都能擁抱Butterbear的溫柔可愛，即日起於ZARA全台門市與網路商店同步開賣。





▲UNIQLO首度攜手風靡全球的《寶可夢集換式卡牌遊戲》推出 Pokémon UT 系列 。（圖／品牌提供）



UNIQLO則首度攜手風靡全球的《寶可夢集換式卡牌遊戲》推出 Pokémon UT 系列，將卡牌世界搬上T恤，以皮卡丘、呆呆獸、菊石獸等人氣角色為視覺主角，推出短袖UT與長袖休閒上衣共17款，涵蓋成人與童裝。為呼應卡牌主題，UNIQLO於六家指定門市設置大型卡牌打卡牆，並限量發送特刊《寶可夢集換式卡牌遊戲 PLAY MAT》，搭配寶可夢紙帽贈品，吸引粉絲實體體驗。活動期間更將於台北、林口、高雄與台中四地舉辦「皮卡丘見面會暨卡牌遊戲教學營」，透過購買UT即可報名參加，親身感受寶可夢世界的熱血魅力。