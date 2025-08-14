fb ig video ETtoday search mobile

《夢想成為律師的律師們》7金句：愛情的濃淡只有經過沸水浸泡，才能知曉

記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《夢想成為律師的律師們》由李陣郁、鄭彩娟、李學周與全慧彬主演，劇情聚焦一位滿懷正義感、卻對社會經驗略顯生澀的新手律師，在職場中遇上一位外表冷漠卻實力堅強的合夥人律師，兩人從磨合到互補，展開一段成長之路。透過現實與理想的拉扯，描繪主角如何逐步蛻變，成為真正能獨當一面的律師，台詞也格外引人關注，一起來看看。

1. 愛分很多種，有異性之愛、同性之愛、母愛父愛、敬愛，愛也會傷人，一旦傷痛達到極點，人們會考慮訴諸法律，在瀕臨絕境的時刻，他們認為訴訟是最後的手段，相信它能守護自己的幸福，維護自己追求幸福的權利，我想為這樣的人代理，因為很有意思。

2. 如果是因為在人前露面感到羞恥的話，真正該羞恥的絕不是你的外表，真正該羞恥的是你任由自己，在無關緊要之人的凝視中萎縮，把自己困在那些滿嘴噴糞之人的唾沫裡，他們的凝視和胡言亂語，既無意義也沒價值，更不負責。沒人能替代你說出你的故事，只有你自己能做到，請與你愛的人並肩作戰吧。

3. 只有經過沸水浸泡，才能知道茶包的濃淡，無法直接透過肉眼判斷，沸水接觸到茶包的那一刻，一種濃郁橙紅色會瞬間綻開，茶包的濃淡此刻方顯真章。愛情也是一樣，愛情的濃淡，唯有經過沸水浸泡，方能知曉。

4. 別輕易斷定所有媽媽都對孩子全心全意、都那麼無私，媽媽也是人，而人自私得可怕，在這世界上有些人不想當媽媽，還有些人根本不該當媽媽。

5. 從現在起，禁止新人說對不起，好像這句話能解決所有問題似的，我最討厭這麼不負責任的話。

6. 當愛人身陷危機時，如果有人選擇轉身離開，這與愛情無關，只能說明那個人是沒義氣的混蛋。

7. 人一旦學了法律，大腦就會產生巨震，思維認知都會改變，之後就只能從法律的角度看待一切，對法律了解得越深，思維反而越受束縛，如同被教條禁錮的侏儒。

韓劇, 律師, 成長, 愛情, 夢想成為律師的律師們

