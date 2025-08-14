影帝梁朝偉代言SKECHERS！腳踩厚底彈力鞋成為熟男穿搭天花板

記者鮑璿安／綜合報導

影帝梁朝偉再展熟男魅力，這回不是電影角色，而是以全新身分亮相時尚圈，SKECHERS 宣布邀請梁朝偉擔任亞太區品牌代言人，攜手詮釋品牌核心理念「探索舒適人生」。首波曝光中，他一身灰藍機能系穿搭，腳踩主打鞋款 MAX CUSHIONING GLIDE-STEP 科技運動彈力鞋，完美展現運動機能與日常造型的自然融合。





▲SKECHERS 宣布邀請梁朝偉擔任亞太區品牌代言人 。（圖／品牌提供）

梁朝偉表示：「生活有遠有近，有啟程也會停留，舒適就在每一步之間。」這句話充份呼應了 SKECHERS 的品牌核心理念，這雙全新設計的 GLIDE-STEP鞋款延續品牌一貫對「舒適科技」的高標準，採用幾何中空結構的厚底中底，不只外型具視覺張力，穿上腳更能明顯感受回彈與避震效果。鞋面則以輕量透氣網布包覆，提供支撐又不悶熱。黑白藍配色設計俐落簡潔是日常高機能穿搭的絕佳首選。

除了機能面升級，這次SKECHERS更透過梁朝偉溫文儒雅又自在不做作的形象，詮釋品牌想傳達的生活態度，形象視覺中他悠然漫步、舉手投足間都散發著以舒適為本的精緻日常。





▲MAX CUSHIONING GLIDE-STEP 科技運動彈力鞋。（圖／品牌提供）

同場加映





▲郭婞淳及婁峻碩穿上全新「UA HALO」系列新品 。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR帶來全新高端「HALO 系列」，邀請舉重女王郭婞淳與歌手婁峻碩同台演繹，系列鞋款主角一次三雙：HALO Racer 以 UA 雙拱形 Logo 延伸出的「螺旋結構」為靈感，搭載全腳掌 HOVR+ 中底與 TPU 推進板，兼顧回彈、緩震與推進；HALO Runner 聚焦長時間舒適性，HOVR+ 中底配 THINWEB 輕量橡膠與透氣網布鞋面；HALO Trainer 則以 HOVR 中底結合 SpeedForm 無車縫鞋面，應付從輕跑到間歇的多場景訓練。