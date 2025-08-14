fb ig video ETtoday search mobile

影帝梁朝偉代言SKECHERS！腳踩厚底彈力鞋成為熟男穿搭天花板

>

記者鮑璿安／綜合報導

影帝梁朝偉再展熟男魅力，這回不是電影角色，而是以全新身分亮相時尚圈，SKECHERS 宣布邀請梁朝偉擔任亞太區品牌代言人，攜手詮釋品牌核心理念「探索舒適人生」。首波曝光中，他一身灰藍機能系穿搭，腳踩主打鞋款 MAX CUSHIONING GLIDE-STEP 科技運動彈力鞋，完美展現運動機能與日常造型的自然融合。

▲▼ 梁朝偉 。（圖／品牌提供）

▲▼ 梁朝偉 。（圖／品牌提供）

▲▼ 梁朝偉 。（圖／品牌提供）

▲SKECHERS 宣布邀請梁朝偉擔任亞太區品牌代言人 。（圖／品牌提供）

梁朝偉表示：「生活有遠有近，有啟程也會停留，舒適就在每一步之間。」這句話充份呼應了 SKECHERS 的品牌核心理念，這雙全新設計的 GLIDE-STEP鞋款延續品牌一貫對「舒適科技」的高標準，採用幾何中空結構的厚底中底，不只外型具視覺張力，穿上腳更能明顯感受回彈與避震效果。鞋面則以輕量透氣網布包覆，提供支撐又不悶熱。黑白藍配色設計俐落簡潔是日常高機能穿搭的絕佳首選。

除了機能面升級，這次SKECHERS更透過梁朝偉溫文儒雅又自在不做作的形象，詮釋品牌想傳達的生活態度，形象視覺中他悠然漫步、舉手投足間都散發著以舒適為本的精緻日常。

▲▼ 梁朝偉 。（圖／品牌提供）

▲MAX CUSHIONING GLIDE-STEP 科技運動彈力鞋。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲郭婞淳及婁峻碩穿上全新「UA HALO」系列新品 。（圖／品牌提供）

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR帶來全新高端「HALO 系列」，邀請舉重女王郭婞淳與歌手婁峻碩同台演繹，系列鞋款主角一次三雙：HALO Racer 以 UA 雙拱形 Logo 延伸出的「螺旋結構」為靈感，搭載全腳掌 HOVR+ 中底與 TPU 推進板，兼顧回彈、緩震與推進；HALO Runner 聚焦長時間舒適性，HOVR+ 中底配 THINWEB 輕量橡膠與透氣網布鞋面；HALO Trainer 則以 HOVR 中底結合 SpeedForm 無車縫鞋面，應付從輕跑到間歇的多場景訓練。

關鍵字：

時尚, 影帝, SKECHERS, 梁朝偉, 鞋款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【當心踩雷】擅闖禁地+開閃光燈拍照！　男遊客惹怒大象遭追殺踩傷

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

謝金燕50歲還能練出腹肌A4腰！運動後「喝豆漿」瘦成18歲少女體態

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

「賭王最美千金」何超蓮迷粉鑽　不知增值霸氣說「沒打算賣」 女生日常3大NG行為　容易讓私密處發癢、飄異味 颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法 戀愛中情緒最穩定星座Top 3 ！第一名安定系戀人代表　包容對方小脾氣 G-SHOCK Logo竟然變了　日本藝術家VERDY出點子 別等30年才後悔沒有理財！從關注開始、用時間賺錢 愛馬仕近50萬元耳機首曝光！「鉚釘版」迷你凱莉包用Cream小牛皮打造

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面