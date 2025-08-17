fb ig video ETtoday search mobile

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣SALADY台灣首店選在高雄　必點菜單搶先看

>

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣「SALADY」 台灣首店選在高雄、預計九月開幕，必吃「烤牛肉拌麵碗、燒烤雞腿沙拉」

▲SALADY被暱稱為「寶劍沙拉」。（圖／取自saladytaiwan IG、saladykorea IG）

圖文／CTWANT

高雄人太幸福了啦！由韓國男神朴寶劍代言、被暱稱為「寶劍沙拉」的SALADY，終於來台灣開分店啦！身為韓國No.1沙拉品牌，SALADY在韓國不只深受減脂族、健身族喜愛，更是許多明星的健康餐首選。這次首間台灣店選在高雄左營，還和當地水耕農場合作，從產地直送到門市，保證每一口都是最新鮮的綠色能量。

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣「SALADY」 台灣首店選在高雄、預計九月開幕，必吃「烤牛肉拌麵碗、燒烤雞腿沙拉」

▲朴寶劍代言SALADY。（圖／取自saladykorea IG，下同）

為什麼選在高雄開首店？因為「新鮮」才是沙拉靈魂

SALADY認為一碗好吃的沙拉靈魂就在於「新鮮蔬菜」。這次落腳高雄，就是因為找到在地優質的「水耕農場」合作，生菜當天採收、當天配送到店，讓客人享受「鮮到不能再鮮」的韓式健康餐。

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣「SALADY」 台灣首店選在高雄、預計九月開幕，必吃「烤牛肉拌麵碗、燒烤雞腿沙拉」

韓國超人氣餐點推薦：韓式烤肉拌麵碗

清爽綜合生菜、Q彈蕎麥麵、韓式烤牛肉、洋蔥、紫色高麗菜絲，再加上堅果與東方風味醬，健康又有滿足感。

韓國超人氣餐點推薦：烤牛肉拌麵碗

厚切烤牛肩肉搭配生菜、Q彈蕎麥麵、水煮蛋、洋蔥、紫色高麗菜絲、香菇與韓式辣醬，口感層次豐富。

韓國超人氣餐點推薦：招牌沙拉

嫩雞絲＋地瓜＋堅果＋蔓越莓，完美搭配碳水、蛋白與好油脂，吃得飽又兼顧營養。

韓國超人氣餐點推薦：燒烤雞腿沙拉

厚實雞腿排配南瓜、玉米、番茄、洋蔥、墨西哥辣椒，再撒上酥脆炸洋蔥，層次感爆棚，每一口都超滿足！

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣「SALADY」 台灣首店選在高雄、預計九月開幕，必吃「烤牛肉拌麵碗、燒烤雞腿沙拉」

很多觀光客到韓國都會有幾餐選擇SALADY，畢竟大魚大肉也會膩，有幾餐用好吃的輕食來平衡兼顧營養均衡，不論你是健身控、減脂族，還是想找份清爽卻有飽足感的餐點，SALADY都能滿足你。各種蔬菜捲餅、沙拉碗、蕎麥麵、豆腐都非常受到喜愛，也有全素選擇，高雄人真的太幸福啦！減脂外食餐廳又多一間。

韓國SALADY開幕時間：2025／9

地址：高雄市左營區明誠路435號

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣「SALADY」 台灣首店選在高雄、預計九月開幕，必吃「烤牛肉拌麵碗、燒烤雞腿沙拉」

「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣「SALADY」 台灣首店選在高雄、預計九月開幕，必吃「烤牛肉拌麵碗、燒烤雞腿沙拉」

延伸閱讀
亞洲發燒星／李陣郁記不住台詞吃保健品補腦　鄭彩娟戒酒改作息增強記憶力
星談心／兩度摔落舞台「五臟六腑都在震」　丁噹苦笑：真的是不要命
原始連結

關鍵字：

周刊王, 朴寶劍, 金善禹, SALADY

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

35歲朴信惠拍大片完全不像媽！新身份竟然是台灣首位

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量

法國女生吃不胖有原因！6個法式優雅飲食與生活習慣公開 心機女三大星座！TOP 1傻白甜是偽裝　實際壞心又有手段 影帝梁朝偉代言SKECHERS！腳踩厚底彈力鞋成為熟男穿搭天花板 IKEA打折必買清單　網狂推7大收納好物小宅秒翻倍大空間 走路速度越快「越不快樂」　從小地方看你的人生愉悅指數 夏天必學「清爽綁髮」髮型推薦！快速上手馬尾、丸子頭牢固不怕掉 周子瑜新照狀態滿分！嘟嘟唇＋水光眼網喊：這才是初戀臉天花板

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面