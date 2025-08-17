「寶劍沙拉」來了！韓國超人氣SALADY台灣首店選在高雄　必點菜單搶先看

▲SALADY被暱稱為「寶劍沙拉」。（圖／取自saladytaiwan IG、saladykorea IG）

高雄人太幸福了啦！由韓國男神朴寶劍代言、被暱稱為「寶劍沙拉」的SALADY，終於來台灣開分店啦！身為韓國No.1沙拉品牌，SALADY在韓國不只深受減脂族、健身族喜愛，更是許多明星的健康餐首選。這次首間台灣店選在高雄左營，還和當地水耕農場合作，從產地直送到門市，保證每一口都是最新鮮的綠色能量。

▲朴寶劍代言SALADY。（圖／取自saladykorea IG，下同）

為什麼選在高雄開首店？因為「新鮮」才是沙拉靈魂

SALADY認為一碗好吃的沙拉靈魂就在於「新鮮蔬菜」。這次落腳高雄，就是因為找到在地優質的「水耕農場」合作，生菜當天採收、當天配送到店，讓客人享受「鮮到不能再鮮」的韓式健康餐。

韓國超人氣餐點推薦：韓式烤肉拌麵碗

清爽綜合生菜、Q彈蕎麥麵、韓式烤牛肉、洋蔥、紫色高麗菜絲，再加上堅果與東方風味醬，健康又有滿足感。

韓國超人氣餐點推薦：烤牛肉拌麵碗

厚切烤牛肩肉搭配生菜、Q彈蕎麥麵、水煮蛋、洋蔥、紫色高麗菜絲、香菇與韓式辣醬，口感層次豐富。

韓國超人氣餐點推薦：招牌沙拉

嫩雞絲＋地瓜＋堅果＋蔓越莓，完美搭配碳水、蛋白與好油脂，吃得飽又兼顧營養。

韓國超人氣餐點推薦：燒烤雞腿沙拉

厚實雞腿排配南瓜、玉米、番茄、洋蔥、墨西哥辣椒，再撒上酥脆炸洋蔥，層次感爆棚，每一口都超滿足！

很多觀光客到韓國都會有幾餐選擇SALADY，畢竟大魚大肉也會膩，有幾餐用好吃的輕食來平衡兼顧營養均衡，不論你是健身控、減脂族，還是想找份清爽卻有飽足感的餐點，SALADY都能滿足你。各種蔬菜捲餅、沙拉碗、蕎麥麵、豆腐都非常受到喜愛，也有全素選擇，高雄人真的太幸福啦！減脂外食餐廳又多一間。

韓國SALADY開幕時間：2025／9

地址：高雄市左營區明誠路435號

