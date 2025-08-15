fb ig video ETtoday search mobile

超便利！「冰鎮按摩眼霜」超紅　一觸冰涼改善眼周疲態

▲▼冰鎮眼霜。（圖／品牌提供）

▲附有冰鎮按摩頭的眼部寶以備受消費者青睞。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

眼周肌膚是最早出現老化跡象的部位，從疲態顯現開始亮起初老警示，接續出現的眉眼下垂、眼周紋路、暗沉、臥蠶不緊緻等問題，這時做好眼周保養尤其重要，盤點帶有冰鎮按摩頭的超便利眼霜，保養同時舒緩拉提，抗老一次到位。

如何使用？

步驟1 滑：取適當用量，在眼周由眼頭往眼尾方向輕輕滑動，幫助眼周放鬆。

步驟2 點：在眼頭、眼皮上下輕點，目的在於加強重點部位的冰鎮，可畫圓加強吸收，改善泡泡眼。

步驟3 轉：針對眼周，以「由內往外、由下往上」的方式，施加一點力道按摩，撫平眼周紋，以此達到撫紋亮眼的最大功效。

▲▼冰鎮眼霜。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧逆時活氧亮眼膠原筆，15ml，3,150元。

以清爽凝膠質地結合雙重超緊緻聚合物打造仿生膠原蛋白，搭配獨家冰鎮按摩頭，準確服貼眼部輪廓，一觸冰涼舒緩，改善眼周疲態超有感。

▲▼冰鎮眼霜。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 無針撫紋眼霜，30ml，1,539元。

添加B.T.抗皺胜肽X水光玻尿酸，搭配可以降3°C金屬冰熨頭，使用起來清涼舒適，搭配水感輕盈的眼霜質地，幫助淡化淚溝紋，對於預防眼周細紋也很有助益。

▲▼冰鎮眼霜。（圖／品牌提供）

▲GUERLAIN 蘭鑽金緻御光能量眼部精華，15ml，17,650元。

將抗老化活性成分濃縮成精華，配方能有效發揮作用，提亮、拉提改善眼周全方位困擾，瓶身頂端附有刮痧美石能量儀，光滑圓潤，給予肌膚360°的按摩儀式。

