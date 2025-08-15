李沐變Miu Miu女孩想整套打包穿去圖書館　水晶襪配胸衣知性龐克範本

記者鮑璿安／綜合報導

以「Femininities（多元女性特質）」為題的Miu Miu 2025秋冬系列媒體預覽會登場，演員李沐身穿綠色毛呢套裝現身，一襲從1940年代汲取靈感的錐形胸衣搭配短版針織外套，層次穿搭中流露出她口中形容的：「安靜又張揚，一種知性又帶點叛逆的魅力。」





▲演員李沐身穿綠色毛呢套裝現身，一襲從1940年代汲取靈感的錐形胸衣搭配短版針織外套 。（圖／品牌提供）

她坦言特別喜歡這身造型的前衛感，「這件背心搭配毛呢外套，是我很想挑戰的華麗元素，今年秋天就想穿這樣走進圖書館，會覺得很酷。」李沐私下習慣隨興穿搭，但對帶點戲劇感的單品也充滿好奇，Miu Miu的風格就是一種收斂下的冒險感，搭配水晶亮片裝飾的襪子與亮面皮革樂福鞋，完全吸引她的目光。談到最喜歡的配件，李沐表示：「我喜歡大包，出門沒帶書會焦慮。」活動現場她也對品牌新一季推出的大容量麂皮包款愛不釋手，尤其是黃褐色系的復古設計，直呼「超想立刻打包帶走」。

Miu Miu本季以內衣外穿、服裝去結構化為創作核心，從曲線與束縛的辯證中，探討當代女性魅力的重塑。設計總監Miuccia Prada透過薄紗、棉緞、針織與斜紋呢材質，融合內搭元素與雕塑輪廓，強調服裝與身體關係的再定義，從不刻意迎合身形，而是讓衣物塑出身體的意志感。配件部分，經典手袋如 Beau 粉色方形手提包及 Pocket仿舊皮革多袋包成為焦點，前者以簡約輪廓搭配亮粉蛇紋材質，甜美又不失力度；後者則以仿舊感皮革、多口袋結構展現工業風格與日常實用性，是實穿又有風格張力的代表作。延伸至鞋履細節，Miu Miu 本季同樣以柔中帶剛、性別混搭為創作主軸，推出多款既能呼應本季主題、又具造型張力的鞋款設計。





▲ （依序）MIU MIU Beau 、Miu Miu Pocket 、皮革平底鞋以及仿舊皮革樂福鞋。（圖／品牌提供）

其中，焦糖棕色仿舊皮革紳士便鞋以男性化鞋楦搭配仿舊質感皮革，打破性別的既定框架，是一雙適合女性穿著、也展現剛柔並濟魅力的中性單品。也同步推出純白色柔軟皮革芭蕾舞鞋，保留Miu Miu經典輕盈輪廓與綁帶設計，外型極簡卻不失優雅，後跟的拉環與鬆緊帶細節讓穿脫更方便，是秋冬造型中可以從白天穿到夜晚的萬用單品。

以下看更多經典包款





▲新世代超模Bella Hadid以鬆垮T-shirt與裸色麂皮Le City展現Y2K慵懶街頭風 。（圖／品牌提供）

承載時尚圈的「包型復興運動」，Balenciaga在2025秋冬款式之中不僅完整還原了Le City機車包的25片皮革拼接結構與手工細節，更進一步導入Arena羔羊皮與Palladium Vibrato飾件，為經典注入當代光澤。標誌性的設計包含，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘、包款的內外口袋，以及歷久不衰的獨特光澤皮革表面，呈現雋永之美。手柄與肩帶則採用多層皮線編織而成，展現品牌一貫高超的皮革工藝。更一次帶來多款尺寸與色選滿足不同風格與場合，從通勤實用到街頭時髦一應俱全。