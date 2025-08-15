Balenciaga話題Rodeo變超Q迷你化妝包！秋冬摩卡咖啡色、麂皮材質都報到

記者鮑璿安／綜合報導

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）





▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）





▲Lindsay Lohan 則選擇穿上奶油色大衣、花卉洋裝，手拎米色 Rodeo Vanity 包款現身街頭 。（圖／品牌提供）



Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋，在街頭釋放濃厚酷感態度，盡顯千禧世代的洗鍊品味。而 Lindsay Lohan 則選擇穿上奶油色大衣、花卉洋裝，手拎米色 Rodeo Vanity 包款現身街頭，一身造型明亮柔和卻毫不甜膩，完全貼合她歸來後的優雅女神形象。至於 Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo手袋亮相巴黎，完美體現熟齡時尚的穿搭哲學。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

更值得一提的是今年冬季新增的 Vanity 化妝包版型，以更柔和的輪廓與實用容量，滿足日常手提與肩背的不同需求。系列配色也鎖定秋冬百搭的深色系與自然暖調，如摩卡棕、蜂蜜橘與經典黑色，讓這款包成為Balenciaga最值得關注的新一代經典代表。

以下看更多話題包款





▲韓團Red Velvet女星瑟琪（SEULGI）與時尚名模Kendall Jenner都分別示範 Paddington包款。（圖／品牌提供）

作為品牌皮件史上最具代表性的鎖頭包之一，Chloé Paddington 曾在2005年初登場即引爆話題，憑藉獨特的「鎖頭造型」與略帶隨性感的輪廓設計，成為Y2K時代的It Bag。如今重新演繹，依然保有原始魅力，更添幾分細節上的摩登洗鍊。Paddington 包款之所以令人著迷，在於它完美融合法式優雅與皮革工藝，圓潤寬版的包身輪廓搭配復古金屬鎖頭與小鑰匙裝飾，延續馬術靈感的細節設定。