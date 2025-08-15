fb ig video ETtoday search mobile

Balenciaga話題Rodeo變超Q迷你化妝包！秋冬摩卡咖啡色、麂皮材質都報到

>

記者鮑璿安／綜合報導

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Lindsay Lohan 則選擇穿上奶油色大衣、花卉洋裝，手拎米色 Rodeo Vanity 包款現身街頭 。（圖／品牌提供）

Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋，在街頭釋放濃厚酷感態度，盡顯千禧世代的洗鍊品味。而 Lindsay Lohan 則選擇穿上奶油色大衣、花卉洋裝，手拎米色 Rodeo Vanity 包款現身街頭，一身造型明亮柔和卻毫不甜膩，完全貼合她歸來後的優雅女神形象。至於 Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo手袋亮相巴黎，完美體現熟齡時尚的穿搭哲學。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

更值得一提的是今年冬季新增的 Vanity 化妝包版型，以更柔和的輪廓與實用容量，滿足日常手提與肩背的不同需求。系列配色也鎖定秋冬百搭的深色系與自然暖調，如摩卡棕、蜂蜜橘與經典黑色，讓這款包成為Balenciaga最值得關注的新一代經典代表。

以下看更多話題包款

▲CHLOÉ 。（圖／品牌提供）

▲CHLOÉ 。（圖／品牌提供）

▲韓團Red Velvet女星瑟琪（SEULGI）與時尚名模Kendall Jenner都分別示範 Paddington包款。（圖／品牌提供）

作為品牌皮件史上最具代表性的鎖頭包之一，Chloé Paddington 曾在2005年初登場即引爆話題，憑藉獨特的「鎖頭造型」與略帶隨性感的輪廓設計，成為Y2K時代的It Bag。如今重新演繹，依然保有原始魅力，更添幾分細節上的摩登洗鍊。Paddington 包款之所以令人著迷，在於它完美融合法式優雅與皮革工藝，圓潤寬版的包身輪廓搭配復古金屬鎖頭與小鑰匙裝飾，延續馬術靈感的細節設定。

關鍵字：

時尚, Balenciaga, Rodeo, 名人街拍, 包款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

超逞強星座Top 3！第一名最怕丟臉　太在意他人眼光讓自己活受罪

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

便祕一族快看！多吃「5種食物」讓你排便自由

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目

藏不住秘密「嘴巴大」的三個星座！TOP 1把獨家當魅力　喜歡被眾人注目

颱風來時門窗該緊閉還是留縫？官方提醒正確作法 龍眼「高營養價值」一次看　營養師：腎臟病患者需注意份量 《夢想成為律師的律師們》7金句：愛情的濃淡只有經過沸水浸泡，才能知曉 周子瑜新照狀態滿分！嘟嘟唇＋水光眼網喊：這才是初戀臉天花板 超便利！「冰鎮按摩眼霜」超紅　一觸冰涼改善眼周疲態 JINS為歧視影片再次道歉止血　唐氏症基金會：盼一起推動友善公益 婚後最靠得住的三大星座男！TOP 1很務實又有責任感　木頭個性難招桃花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面