說流行／Lyst 2025 Q2榜單！一雙夾腳拖奪最熱門單品、Jennie五趾鞋也爆紅

記者鮑璿安 ／專題報導

被譽為時尚圈風向球的Lyst Index近日公開 2025第一季Q2報告，結果顯示Miu Miu 強勢回歸奪回本季最熱門品牌寶座，在冠軍賽道上遙遙領先。而榜單也可見有趣的趨勢，消費者在預算縮減之下，轉向投入實用主義的懷抱，The Row 旗下「Dune 涼鞋」甚至奪得最熱門單品冠軍，夾腳拖當道的世代已經到來。

▲▼ lyst 。（圖／品牌官網）

▲Miu Miu在上一季短暫被LOEWE超車之後，在本季以蓄勢待發之姿重新回到最熱門品牌寶座 。（圖／品牌官網）

Miu Miu在上一季短暫被LOEWE超車之後，在本季以蓄勢待發之姿重新回到最熱門品牌寶座，當然Miu Miu拿下冠軍並不稀奇，畢竟品牌成功打造出Z 世代消費者一見傾心的懷舊學院風與現代時髦感，旗下燙印 logo 麂皮樂福鞋更是榮登「本季第4大熱門商品」，在全球市場產生廣泛共鳴，也難怪能持續引領流行趨勢。

The Row 則創下歷來最高排名，本季進榜關鍵是旗下「Dune 涼鞋」，榮登本季最熱商品第1名，這雙要價 690 美元的人字拖，因英國男星 Jonathan Bailey在 6 月現身活動穿著而造成搜尋量暴增 162%。從簡約日常躍升為時尚單品，也將「極簡拖鞋」一舉推上Lyst寶座，超車一票高奢單品，成為今夏最具份量的風格宣言。此外，Prada 與 Saint Laurent 也持續受到消費者青睞，前者以未來感的實用主義吸引目光，後者則以銳利的華麗風格維持高度關注。Burberry 時隔一年重返品牌熱度榜單，在不可替代的「英倫風潮」風潮加持下，透過強力音樂節行銷帶動討論熱度。

值得一提的是熱門單品榜單之中，Adidas 的 Adicolor Sprinter 運動短褲奪得本季第3名熱門單品，這款首次於70年代亮相的經典設計，因 Bella Hadid 和 Harry Styles 等名人加持而熱度暴增 121%，親民售價與豐富款式，因此成為消費者喜愛之選。而 Jennie在私服中穿著的Vibram V-soul 五趾鞋也是討論度破表，奪得第5名熱門單品，搜尋量增加了 110%。

不難發現，當代消費者正在以更細膩且目的明確的方式，釋放自我情緒與風格識別，他們不再一味追求高價標籤，而是將目光投向那些價格親近、設計鮮明、能喚起情感連結的單品。一雙極簡人字拖，便憑藉洗練線條與名人加持，成功登上話題高峰，從日常基本款躍升為風格宣言的載體，成為今夏最具代表性的時尚符號。

　► 說流行／千禧經典Balenciaga機車包升級！橫向腋下包、Bella Hadid曬麂皮款

說流行, lyst, 品牌, 潮流, 消費, 趨勢, Miu Miu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

