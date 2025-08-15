無印良品、HOLA同推限時優惠　8／28前最低單件5折起

fb ig video ETtoday search mobile

記者蔡惠如／綜合報導

居家生活進入夏末換季時期，適逢MUJI無印良品台中水湳愛買量販店開幕，祭出滿千送百優惠；HOLA新莊宏匯店也不約而同推出出清特賣，百件商品單件5折、三件下殺4折起，即起至8／28限時優惠，小確幸要收要快。

▲HOLA、無印良品夏末優惠。（圖／各業者提供）

▲HOLA、無印良品不約而同推夏末優惠。（圖／各業者提供）

無印良品在愛買台中水湳量販店地下1樓設立新門市，300坪空間內的全方位生活提案，涵蓋服飾、保養、家具到食品等品項，包含男女童裝、洗沐保養、家具家用、食品飲料與文具用品等類別，能滿足不同年齡層的日常需求。

▲HOLA、無印良品夏末優惠。（圖／各業者提供）

門市設計上特別著重生活感的營造，透過家具擺設與模特兒穿搭呈現客廳、臥室、書房等空間氛圍，讓消費者在選購時更容易想像商品的實際使用情境，門市也引進「家具配置顧問IA」服務，提供免費一對一諮詢，協助消費者了解自身的收納與空間配置需求。 

▲HOLA、無印良品夏末優惠。（圖／各業者提供）

業者表示慶祝開幕，即起至8／28期間，單筆消費滿1,000元可獲100元抵用券，另也推出食品與飲料的組合優惠，指定食品系列任選三件原價147元，特價129元，指定飲料系列任選三件原價117元，特價109元。

▲HOLA、無印良品夏末優惠。（圖／各業者提供）

HOLA新莊宏匯店舉辦則舉辦「夏末感恩特賣活動」，除原本的夏季出清黃標商品持續降價外，許多正價商品也加入折扣行列，提供單件5折、任選三件4折的優惠力度。 

▲HOLA、無印良品夏末優惠。（圖／各業者提供）

本次特賣涵蓋商品類別從香氛用品到寢具都有，比利時PAJU陶瓷香氛系列原價2,490元，特價1,245元，陶瓷瓶器在使用完後，還能當作植栽容器或裝飾品。澳洲Scented Space香氛蠟燭500g裝原價1,290元、特價645元。 

▲HOLA、無印良品夏末優惠。（圖／各業者提供）

園藝愛好者不妨看看日本KINTO附架陶瓷盆器，原價2,150元，特價1,075元；AMABRO園藝道具原價470元、特價235元。泰國Labrador再生皮收納盒原價449元、特價225元；科德斯小型手提置物籃原價139元、特價70元。

▲HOLA、無印良品夏末優惠。（圖／各業者提供）

寢具商品的折扣也很吸引人，艾維卡雙人埃及棉系列床包、枕套、被套原價7,540元，三件4折優惠後特價3,016元，等於用純棉的價格就能享受到埃及棉的觸感。現場還有天絲寢具、100%桑蠶絲四季被、90／10法國羽絨冬被等商品，數量有限售完為止。

MUJI, HOLA, 夏末特賣, 生活提案, 換季

