星巴克8／18起「大杯以上買一送一」　連續兩天會員專屬小確幸

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克寵會員再加碼，這次輪到星禮程會員專屬的「星享成雙 好友分享」登場！8／18至8／19一連兩天，至店購買兩杯大杯以上飲品，即可享買一送一優惠，從濃郁順口的那堤、美式，到沁涼解暑的星冰樂，幾乎全系列現做飲品都能一次入手，無論是揪好友一起喝，還是自己獨享雙倍份量，都能讓小確幸瞬間加倍。

星巴克從8／18 至 8／19 一連兩天，推出星禮程會員專屬的「星享成雙 好友分享」活動，優惠期間從上午 11 點到晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。無論是經典熱咖啡、沁涼星冰樂，或是其他現做飲品，都能用買一送一的方式與好友分享。

星巴克於活動期間推出此專屬優惠，每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

近期Nespresso與福里安花神咖啡館台北分店推出限定聯名，即起至8／31止，於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso 新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡分享聯名活動，即可於指定精品店兌換該

店限定「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」；至福里安花神咖啡館台北分店選購任一套餐，可隨餐加贈「Nespresso福里安花神聯名款膠囊咖啡」。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。