機車族超容易頭皮長痘！枕頭套、安全帽一定要勤換洗

記者李薇／綜合報導　圖／pexels、達志示意圖

盛夏炎熱，高溫持續飆升，頭皮也跟著鬧危機，不只臉部長痘痘，更蔓延到頭皮！皮膚科醫師黃毓雅指出，夏天是頭⽪痘痘最常⾒的時節，隨著環境氣候的高溫悶熱，⽪膚表⾯溫度跟著升⾼，合併出油出汗增加、⾓質細胞代謝物質增加，會讓頭⽪痘痘⼤量產生，因此夏季更應加強留意頭皮保養，維持髮肌清爽潔淨。

痘痘,機車,肌膚,摩托車,。（圖／達志示意圖）

黃毓雅表示，頭⽪是全⾝⽑囊量、⽑髮最旺盛的地⽅，容易呈現潮濕出油的狀況，不論是痘痘的座瘡桿菌，或是⽪屑芽孢菌⽑囊炎的⾺拉瑟菌，都容易伺機增加，通常「臉部容易長痘痘的人，頭皮也容易跟著冒痘痘」，也就是產生所謂的「⽪屑芽孢菌⽑囊炎」，這與頭皮健康環境、頭皮是否清潔完全以及季節氣溫有關；若是短期內，突然增加⼤量的頭⽪痘痘，則需同時留意髮油、髮蠟是否含有過多矽靈或油脂，增加⾓質堵塞的可能。

當頭皮處於悶熱潮濕的環境，像是：高溫氣候、長時間久戴帽⼦、安全帽未定期清潔，皆可能致使⽑囊炎的發生，頭皮處於悶熱不通風的環境，再加上髒汙摩擦接觸頭皮，容易利於細菌生存，造成⽑囊根部的細微損傷或堵塞，若同時合併慢性脂漏性⽪膚炎，可能會讓頭皮狀態變得更嚴重，因此，任何容易接觸頭⽪的物品，例如枕頭套、安全帽內裡、帽子等等，都應留意定期清潔。

▲洗髮,清潔,保養,。（圖／pexels、品牌提供）

黃毓雅提醒，頭⽪⽑囊炎的復發機率高，通常髮際線周圍痘痘較多的患者，特別容易有痘痘、丘疹蔓延長到頭⽪上的問題，像是後腦勺、髮際線周圍都是容易好發的部位，當頭皮養護不當或正值壓力大的時候，容易讓⽑囊炎伺機增加，因此做好頭皮內外雙重保養，掌握正確清潔頭皮、維持睡眠作息、飲食正常、補充適當的維⽣素及礦物質，皆是降低頭⽪⽑囊炎復發的重要關鍵。

在洗髮精的選擇，黃毓雅建議，選擇具有抗菌或是減低發炎的成分，如維⽣素B、⽢草次酸等，同時本⾝質地較為清爽的洗髮精，並且於洗髮時留意頭⽪的清潔養護，掌握正確清潔頭⽪的⽅式：不要過度地戳揉頭⽪、使⽤指腹、適當的⽔溫（攝⽒38度的⽔）；洗髮後，儘快將頭⽪擦乾吹乾，讓頭⽪呈現通風乾爽的狀態，讓頭⽪維持健康的狀態，遠離頭⽪⽑囊炎困擾。

洗髮, 清潔, 保養

