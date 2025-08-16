LIFE經典／像在太空艙裡漫步　南京購物商場window shopping也好玩

fb ig video ETtoday search mobile

▲大陸南京的德基廣場二期商場設計。（圖／翻攝唯想國際官網）

記者蔡惠如／綜合報導

多數商場的設計追求開闊、筆直的通道，讓人能快速找到目標店鋪。位於大陸南京的德基廣場二期四層改造，把購物空間帶進科幻元素，不急著讓你看見全部賣場，而是把空間變得蜿蜒、環繞，像在室內市集裡慢慢逛，也像走進一艘太空艙或潛入海底世界。

結合太空艙的流線輪廓與深海波紋的節奏感，把它們抽象化後融入立面與動線中。店鋪界面被設計成連續的弧線，邊界的裝飾線條不斷延伸，像水波一樣帶著起伏，也在不知不覺間引導人群方向。與其說是「裝潢」，不如說它是用曲線在畫一條會讓人跟著走的路。

空間以淺藍為基調，地面與天花的環形紋樣互相呼應，像水面與倒影在對話。外圈的鏡面不鏽鋼延伸了視覺深度，讓空間看起來比實際更開闊；加大的玻璃橱窗配合光線，營造出光穿透水面的柔和感。

行走在其中，視線會被刻意打斷、再被引導，從一段曲線轉進另一個開口，偶爾抬頭會看到天花上的「鯨魚」裝置緩慢游過。姿態安靜，腹部的抽象塗鴉則帶著隨性筆觸，和周圍的規律曲線形成對比。扶梯廳的設計也很特別，整個電梯被包覆在光的框架中，像短暫穿過一條會發光的隧道。

和一般商場不同的是，「經過」的過程本身也被設計成一種體驗，在太空艙的包覆感與海底的柔和光影中移動，每一步都像在故事場景裡換了下一幕。逛的不只是店鋪，而是一個不斷變換場景的故事。

商場, 設計, 創新, 科幻, 南京

