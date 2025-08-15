28天煥然一新！雪花秀高奢安瓶「四劑一套」重回年輕節奏

記者曾怡嘉／綜合報導

如果覺得保養無感，或許你該試試看安瓶！雪花秀推出高奢極致臻秀能量修護安瓶，四劑一套為單位，一周一瓶啟動肌膚更新週期，ALBION也推出妃思雅綻白之源超能激光安瓶 Z，28天讓你溫和亮白，突破美白停滯期。

▲雪花秀 極致臻秀能量修護安瓶15mlx4，18,000元。

雪花秀承襲韓方養膚智慧及底蘊，以頂級人蔘科研為品牌核心，融合現代肌膚科學，精研肌膚節奏與修護週期，全新推出「極致臻秀能量修護安瓶」，透過四劑式密集修護，循序引導肌膚重回理想節奏。

▲雪花秀全球品牌代言人 林潤娥。

根據研究，健康肌膚平均代謝週期為28天，但隨著年齡增長，50歲以上的肌膚代謝可能延長至45天，導致老廢角質堆積、彈力鬆弛與整體光采遞減，針對此一變化，雪花秀將四劑式設計對應肌膚節奏，精準滲透至肌膚深層，由表皮至真皮層，層層修復、逐步改善，重構年輕的肌膚節奏。

▲ALBION 妃思雅綻白之源超能激光安瓶 Z，(1.5mlX28入) ，8,300元。

ALBION也推出妃思雅綻白之源超能激光安瓶 Z，以獨家高效美白EXD奈米膠囊及「智能脂質膠囊，幫助直擊頑固黑色素，打破肌膚的美白停滯期。以肌膚代謝週期28天所設計，添加高達16重高活性美白植萃、安全溫和耐受的麴酸EX複方，不僅適合高齡頑固斑點困擾族群，更適合產後淡斑、雷射術後保養與新娘婚前密集護理使用。